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Новинка для водителей: не продлил права — сдавай экзамен

© Lsm.lv 10 декабря, 2024 18:28

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Долго не продлевал водительские права — будь добр сдать экзамены по теории и вождению, докажи, что не растерял навыки и знания. Такие правила были приняты почти месяц назад и сразу же вступили в силу, сообщает rus.lsm.lv.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Минсообщения говорят: всё ради безопасности на  дорогах. 

Согласно уже действующим новым требованиям, если срок ваших прав истек три или более лет назад, то чтобы их продлить, вам теперь нужно сдавать экзамен по теории и экзамен по вождению. Такие правила Кабмин утвердил 12 ноября, в силу они вступили спустя всего три дня — вот такой вот переходный период.

«Что мы повседневно видим в CSDD — часто права приходят продлить те, у кого срок этих прав закончился уже какое-то время назад. Нередко бывали случаи, когда срок действия прав истек более 10 лет назад! И конечно, появляются вопросы о влиянии на безопасность движения. Есть ли у человека, который очень долго не сидел за рулем, все еще эти навыки и знания, чтобы водить машину без угрозы для себя и других?» —  говорит руководитель департамента квалификации CSDD Юрис Тетерис.

В Министерстве сообщения тоже подтверждают: принимая новые правила, опирались на мнение экспертов — навыки вождения теряются, если долго не водить машину. А также на данные исследования, показавшего, что на необходимость обновить свои знания водители смотрят легкомысленно.

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