Ночью на востоке Латвии похолодает до -14 градусов; в Риге днем — до +6 градусов

Ночью будет небольшая облачность, существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного.

В начале следующей недели в Латвии потеплеет, столбик термометра и ночью, и днем преимущественно будет подниматься выше нулевой отметки. В понедельник воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Ожидается переменная облачность, лишь в Курземе небо постоянно будет закрыто облаками и время от времени пройдет небольшой дождь. Местами в западных районах будет наблюдаться туман, который значительно ухудшит видимость.

В Риге ночью - частично облачная и сухая погода. Ветер - южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, ночью похолодает до -1...-3 градусов.

В понедельник в Риге - преимущественно ясная погода, без осадков, воздух прогреется до +6 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, он будет слабым, возможны порывы до 5-6 м/с.