Ночь будет холодной; а чего ожидать от воскресного дня?

Ночью ожидается переменная облачность, во многих местах время от времени пройдут снегопады. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть слабый ветер. Столбик термометра упадет до -7...-12 градусов, на востоке местами - до -12...-16 градусов.

В Риге ночью также будет переменная облачность, время от времени - снегопад. Местами улицы и тротуары будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, похолодает до -6...-8 градусов.

Днем в воскресенье солнечная погода будет чередоваться с облачной, снег ожидается лишь в некоторых местах. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится лишь до -3...-8 градусов, на морском побережье, как прогнозируют синоптики, будет на пару градусов теплее.