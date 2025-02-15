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Ночь будет холодной; а чего ожидать от воскресного дня?

© LETA 15 февраля, 2025 16:37

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В ночь на воскресенье в Латвии во многих местах ожидается снегопад, но температура воздуха значительно снизится, согласно прогнозу метеорологов.

Ночью ожидается переменная облачность, во многих местах время от времени пройдут снегопады. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть слабый ветер. Столбик термометра упадет до -7...-12 градусов, на востоке местами - до -12...-16 градусов.

В Риге ночью также будет переменная облачность, время от времени - снегопад. Местами улицы и тротуары будут скользкими. Будет дуть слабый ветер, похолодает до -6...-8 градусов.

Днем в воскресенье солнечная погода будет чередоваться  с облачной, снег ожидается лишь в некоторых местах. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится лишь до -3...-8 градусов, на морском побережье, как прогнозируют синоптики, будет на пару градусов теплее.

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Силиня: Латвия должна быть готова к изменению мировой политической ситуации

Важно 18:17

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