«Нежно снимаю с тебя трусики»: Как невролог Вишкерс «лечил» пациенток

У Александры (все имена пациенток изменены) регулярно болела голова и семейный врач направил ее к неврологу. Ближайшая доступная запись была в поликлинике VCA Ķekava — у врача Леонида Вишкерса.

С этим доктором Александра раньше не встречалась. Она рассказала, что, невнимательно выслушав жалобы, он предложил ей лечь на кушетку. «Прохрустел» спину, спросив, может ли дома это делать. Затем велел подняться и закрыть глаза. Положил одну руку ей на лоб, вторую — на спину. Начал массировать лоб и спину круговыми движениями.

«Говоря задумчиво, он ловко запрокинул мою голову (...) Говорил, чтобы представила, что я прохожу сквозь туннель, что я у моря, что светит солнце. Мою спину намазывают маслом, пропитанным теплым солнцем. Я начала чувствовать его зловонное дыхание на своем лице, почувствовала, что он придвигается все ближе. (...) Наивно надеялась, что это действительно все еще некий врачебный прием. Он говорил мягким, спокойным, поставленным голосом — расслабься, ты на солнце, намазанная маслом, ты возбуждаешься на 50, 60,100!» — вспоминает Александра.

Александре показалось, что в тот момент у врача была эрекция.

Она решила прекратить "сеанс". Сказала, что чувствует себя некомфортно. Врач спросил: «Почему?»

Женщина села в кресло, но врач продолжал говорить. «Мне нужно снять напряжение в себе, расслабиться. Желательно выходите из душа обнаженной и ложиться в постель. Это следует практиковать каждый вечер. Что какому-то сильному мужчине нужно "прохрустывать" мне спину, прикасаться ко мне. Говорил о космических влияниях, астрологии, прошлых жизнях, о том, как их оценивать. Что события вокруг нас уже записаны в космосе, что мы ни на что не можем повлиять. Этот ковид был для Земли способом избавиться от людей, потому что она чувствует, когда их слишком много».

Александра объясняет, что она увидела в произошедшем элементы гипноза и была шокирована тем, что врач не спросил ее согласия.

Свои впечатления женщина теперь описывает так: «Меня буквально тошнило от неприязни — к себе, к нему. Я чувствовала себя так, будто меня изнасиловали».

Семеро подруг по несчастью

Занявшись поисками в Интернте, Александра пришла к выводу, поняла, что она не единетсвенная, оказавшаяся в подобной ситуации. Re:Baltica убедилась, что схожие истории о Вишкерсе можно найти на портале sudzibas.lv и в группах в социальной сети Facebook. Женщины писали, что этого невролога лучше избегать. Описывали, что пережили «похожее на гипноз» и «массаж для взрослых».

Пятеро бывших пациентов Вишкерса согласились рассказать о пережитом с Re:Baltica. Две знали еще некоторых пациенток. Вместе с Александрой — восемь человек. Двое из этих пациенток в прошлом году обращались в Латвийское общество врачей, Инспекцию здравоохранения и полицию с просьбой расследовать случившееся.

У этого дела много параллелей с раскрытым Re:Baltica и общественными СМИ делом иммунолога Евгения Никифоренко. Различия лишь в том, что Никифоренко прикасался к половым органам пациенток. Все остальное — схожее.

Сексуальные домогательства означают не только изнасилование.

Вишкерс домогался пациенток словами и неразрешенными прикосновениями, используя доверие женщин и статус врача. Пациентки часто не знают, что можно, а чего нельзя делать неврологам. Судя по всему, подобное длилось долго — свидетельства пациенток охватывают период в шесть лет.

Как и в случае Никифоренко, Re:Baltica считает свидетельства женщин правдивыми, поскольку они чрезвычайно похожи, хотя сами женщины в большинстве своем друг с другом не знакомы. Re:Baltica приводит еще несколько историй, чтобы читатели могли сами это оценить.

Анна. «Обнимал и громко шептал — ты сейчас кончишь!»

Анна (имя так же изменено) Вишкерса знает давно и считала близким другом. Поэтому, когда начались проблемы со спиной, она обратилась именно к нему.

Пару лет все было хорошо — до случая, пока врач во время визита не велел ей закрыть глаза и представить, что она надевает красные перчатки и обмазывается медом.

Подумала, что это недоразумение.

Последний раз она пришла к доктору осенью прошлого года. Во время консультации Анна спросила об одном из своих симптомов. Его ответ заставил пациентку поверить, что амиотрофический латеральный склероз (АЛС) — неизлечимая и смертельная болезнь.

Анне показалось, что земля ушла из-под ног. Уже представила себя, не имеющую возможности пошевелиться, говорить и есть. Как не увидит, как выходит замуж дочка. Начала паниковать, где заработает на паллиативный уход. В следующий визит

Анна, не задумываясь, делала все, чего требовал врач. Доктор заставил ее приподняться и закрыть глаза. Затем потребовал вспомнить «самую кайфовую эмоцию», усилить ее, говорил о путешествиях во времени — сперва в детство, затем на века назад. Представить одежду, которая была на ней.

«Он сказал: твоя грудь была такой же, как сейчас. Мне показалось, что я ослышалась. Затем стал массировать меня — вдоль позвоночника, у груди. Казалось, что пытается меня сексуально возбудить», — рассказывает Анна.

«Я тебя исцеляю, шлю лучи любви в твое тело, ты выздоравливаешь». Притянув Анну к себе, заставил женщину скользить вверх и вниз вдоль его тела, и громко шептал: «Ты сейчас кончишь! Ты сейчас кончишь». Когда он схватил ухо Анны губами, она потребовала, чтобы он остановился. Он ее отпустил, Анна спросила, зачем он это делал. «Он сказал, что когда-то я ему нравилась, но сейчас, конечно, уже не настолько привлекательна».

Женщина оцепенела, ведь, во-первых, она считала доктора другом. А во-вторых, боялась, что, если у нее действительно серьезная болезнь, медицинская помощь ей понадобится. Хотя прошло уже более года, Анна думала о случившемся практически каждый день и чувствовала себя изнасилованной.

Спустя какое-то время Анна узнала, что никакого АЛС у нее нет.

Заявления всё лежат

Большинство женщин, с которыми поговорила Re:Baltica, о случившемся в кабинете невролога никому не рассказывали, они хотели скорее забыть. Но две пациентки обратились в ответственные учреждения.

Там, как выяснилось, о методах Вишкерса знали, но не остановили его. Еще до того, как Re:Baltica разыскала пострадавших от его действий женщин, Инспекция здравоохранения получила две жалобы на Вишкерса.

Первую — в 2020 году. Ее суть очень похожа на ту, что Re:Baltica услышала от других пациенток.

Врач ей так же велел закрыть глаза, прикасался ко лбу, обнимал за талию и притягивал женщину к себе, призывал вспомнить сексуальный опыт и испытать оргазм.

Инспекторы поговорили с тогдашней начальницей Вишкерса, членом правления и совладелицей MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской. По её словам, с сотрудниками обсуждались нормы этики. Подробнее Мурачкова отказалась говорить с Re:Baltica о Вишкерсе, назвав его хорошим врачом и «нормальным человеком».

Вторую жалобу Инспекция здравоохранения получила в 2022 году. Пациентка жаловалась, что без ее согласия Вишкерс трогал ее за спину и лоб, а также прикоснулся ко лбу губами — якобы чтобы вывести из гипноза. Врач тогда объяснил это надзорному ведомству гипнозом, который практикует.

...Сандра (имя изменено) была у Вишкерса в 2023 году. Это был ее первый визит к неврологу, поэтому она не совсем понимала, что должно происходить. Врач попросил лечь на кушетку. "Он стал гладить мою спину и начал говорить: "Я нежно снимаю с тебя трусики, опускаюсь ниже". Он сказал, что нежно меня ласкает. Он продолжал гладить мою спину и так разговаривал. Я напряглась, была совершенно в замешательстве. И в шоке встала..".

После этого приема женщина опасается ходить к врачам-мужчинам. О случившемся она рассказала своему семейному врачу, которая ответила, что слышала подобное о Вишкерсе не в первый раз и пообещала позвонить ему.

...Именно за практику гипноза без соответствующего сертификата Вишкерса оштрафовали на 200 евро. Жалобы на необоснованные прикосновения к пациенткам остались без внимания.

«После этого врач заверил нас, что прекратил использовать гипноз (...). Мы ему поверили. Должно быть какое-то доверие к врачебному лицу», — говорит о мягком наказании руководитель департамента медицинского ухода Инспекции здравоохранения Ивета Хирша.

По мнению Хирши, Инспекция должна оценивать только лечение: «Это сексуальное дело (...) не в нашей компетенции».

Но это необязательно должно быть так. Например, в Совете по надзору за здравоохранением Норвегии Re:Baltica сказали, что ведомство оценивает случаи сексуального домогательства: «Если случай связан с сексуальными домогательствами или насилием, оценка оказанной медицинской помощи не имеет значения».

После этого случая Инспекция здравоохранения отправила информацию о возможных нарушениях этики Латвийскому обществу врачей, но там проблемы в действиях доктора не увидели. Сообщили и полиции. Там отказали в начале расследования, поскольку не углядели в действиях Вишкера потенциального преступления. Вишкерс продолжил практику.

Врач ушел из MFD, но остался в VCA

Невролог Вишкерс работал в учреждениях MFD Veselības grupa (даже был главврачом в Možums-1), в поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), в Центре семейного здоровья И. Патурской, в Тукумсской больнице, короткое время — в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи происходили в рижских и кекавских поликлиниках MFD и VCA.

В конце 2022 года Вишкерс ушел из сети поликлиник MFD якобы из-за финансового вопроса. Однако руководитель отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова рассказала Re:Baltica, что это произошло после жалоб пациентов. А совладелица MFD Наталья Точиленко утверждает, что уход произошел по согласию сторон.

После этого Вишкерс стал работать в поликлиниках VCA. Анна рассказывает, что осенью 2023 года жаловалась на действия врача директору VCA Dole, но информации о результатах у нее нет. В прошлом году, после интереса со стороны Инспекции здравоохранения, работу врача проверило руководство VCA. Представитель предприятия поясняет, что отсутствуют доказательства того, что врач обследует пациентов несоответствующим образом.

Для начала штраф

Инспекция здравоохранения наложила штраф в тысячу евро и впервые приняла решение запретить некому медику оказывать врачебные услуги — на полгода. Это наикратчайший предусмотренный законом срок.

В Инспекции здравоохранения считают, что шести месяцев достаточно, чтобы Латвийское общество врачей прореагировало на призыв аннулировать или приостановить действие сертификата Вишкерса.

Сам Вишкерс пока еще может работать, поскольку это наказание он оспорил. Право принятия решений в отношении врачебных сертификатов есть только у Латвийского общества врачей — и оно не торопится. Первое в этом году заседание сертификационного совета состоится лишь в феврале.

Заявления Анны и Александры на протяжении двух месяцев оценивала и комиссия по этике Латвийского общества врачей. В январе она пришла к выводу, что не хватает информации. Решено документы переслать полиции.

«У комиссии по этике нет возможности собирать доказательства. Есть заявление и объяснительная. Один говорит одно, второй — другое», — говорит представитель Латвийского общества врачей Элина Виксне.

Врач: «Это полнейший бред»

Re:Baltica встретила Вишкерса в конце прошлого года в его кабинете в поликлинике VCA на Югла. Он говорит спокойно, только о по ходу разговора его щеки слегка краснеют.

Вишкерс не признает, что пытался гипнотизировать пациентов, по его словам, это медитация. Жалобы пациенток он отвергает: ни в прикосновениях в груди, ни в похлопываниях по попе, ни в призывах вообразить оргазм. «Полнейший бред», — неоднократно заявлял медик. При этом он слегка улыбался.

Сидя в кресле, врач повернулся и положил руку на кушетку, стоящую у противоположной стены кабинета. «Лягте на кушетку животом вниз. Если бы я прикоснулся к вашей груди, если бы прикоснулся к другим интимным местам, вы бы меня в тот момент не ударили? Ну подумайте». На вопрос, похлопывал ли он пациентку, он задает встречный вопрос: «И не получил в ответ удар?»

Вишкерс немного разнервничался, когда услышал свидетельства Анны. Он опровергает факт домогательств и настаивает, что и вовсе ее не лечил, он только выписывал рецепты. По его версии, рассказ Анны просто выдумка. Женщина якобы требовала от него выписать определенные препараты, а после отказа стала угрожать и «подослала» к нему журналистов.

На вопрос, почему у столь многих не знакомых друг с другом женщин настолько схожий опыт общения с ним, Вишкерс отвечает: «Сейчас жалуются на всех врачей буквально за все. Подобные жалобы — распространенная вещь. Я больше никаких пояснений давать не хочу».

Полиция: «Слово против слова»

В последние месяцы Вишкерсу пришлось объясняться не только с Инспекцией здравоохранения и журналистами, но и с полицией.

Заявление Анны полиция проверяла почти три месяца, после чего решила не начинать уголовный процесс.

Следователи сочли, что произошедшее с Анной доказать невозможно. «Слово против слова», — прокомментировал начальник Третьего отдела Рижского Восточного управления Криминальной полиции Атис Чакарнис.

«Были опрошены и другие возможные свидетели (...) Ближайший круг. Были ли тенденции. Ну, мы не получили доказательств, что нечто подобное было».

Могли ли добавить веса к словам Анны заявления от других женщин? В полиции было еще как минимум три заявления на Вишкерса.

Заявление Александры попало в другой участок, и полицейские его даже не рассматривали — в описанном они увидели лишь метод лечения и просто переслали заявление в Инспекцию здравоохранения.

Опытом еще двух пациенток в 2022 году с полицией поделилась Инспекция здравоохранения. Но и тогда уголовного дела не последовало, поскольку в полиции сочли, что не могут рассматривать эти заявления заново.

Адвокат Саулведис Варпиньш соглашается, что доказать такие дела крайне трудно, но полиция, по его оценке, действовала непрофессионально.

«Если есть несколько несвязанных между собой заявлений со схожим содержанием, они указывают на тенденцию. И этот набор фактор уже что-то доказывает», — говорит адвокат. Даже если раньше полиция отвечала отказом, «если факты в этих случаях совпадают, все эти случаи нужно в целом рассмотреть заново».

Неврологи не гипнотизируют и не «прохрустывают»

Оценку используемых врачом методов Латвийское общество неврологов делегировало неврологу Рамоне Валанте. Она поясняет, что ни гипноз, ни «прохрустывание позвоночника», ни массаж головы не являются частью осмотра пациента неврологом. Это могут быть методы нетрадиционной медицины, но и для их использования нужно получить согласие пациента.

Психотерапевт Артур Утинанс в показаниях женщин видит именно методы гипноза. «Если он предварительно говорит, о чем нужно думать, то, скорее, это гипноз», — объясняет Утинанс. Из описанного у него возникло впечатление, что врач «манипулирует пациентками без их согласия».

Профессор уголовного права Латвийского университета Валентия Лихолая считает, что, если будет доказано, что Вишкерс действительно делал то, что описано в свидетельствах женщин, в законе есть для этого название: сексуальное насилие. И это соответствует положениям Уголовного закона, гласящим, что деяние было совершено «против воли потерпевшей, c использованием доверия, авторитета или другого влияния», поскольку женщины сообщали, что доверялись врачу».

Решение полиции Анна оспорила в прокуратуре и пока ждет ответа. Полиция начала новую ведомственную проверку, поскольку получила ещё одно заявление от Инспекции здравоохранения. Теперь стражи порядка обещают проверить все, в том числе заявление Александры.

«Допускаю, что может возникнуть основание для начала уголовного процесса», — говорит теперь Чакарнис.

Вишкерс теме временем может до сих пор продолжать работать и принимать пациентов. Но, по крайней мере официально он этого не делает. В начале этого года он добровольно ушел со всех мест работы.

...Если среди читателей найдутся ещё пострадавшие, просьба обращаться в полицию по телефону 67099206.