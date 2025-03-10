Необычный участник дорожного движения: по Елгавскому шоссе бродила одинокая лошадь (ВИДЕО)

В полицию поступило сообщение о том, что по шоссе бродит одинокая лошадь. На место происшествия прибыла муниципальная полиция Олайнского края. Позже выяснилось, что владелец обнаружил животное и вернул его домой.

Очевидцы не остались равнодушными к необычному участнику дорожного движения – один из пользователей TikTok снял лошадь на видео: «Я стою перед тем, кто снимает, и вызываю полицию. Потом мы вместе с еще двумя людьми отвели [лошадь] с дороги. Дождались хозяина, и все закончилось хорошо», — поделилась женщина в социальной сети.