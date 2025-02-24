Неблагодарные, грубые и ленивые! 11 наблюдений бабушек и дедушек о современных детях

Издание YourTango выделило 11 наиболее распространенных жалоб бабушек и дедушек на современных детей, которые вызывают тревогу за их воспитание и развитие.

Здесь представлен подробный разбор каждой из этих жалоб, дополненный актуальными тенденциями и мнениями экспертов.

1. Отсутствие уважения к старшим

Старшее поколение часто указывает, что современные дети не проявляют должного уважения к пожилым людям. Это выражается как в отсутствии вежливости, например, при приветствии или общении, так и в нежелании прислушиваться к советам. Бабушки и дедушки считают, что раньше уважение к старшим считалось нормой, которая сегодня утеряна.

Эта проблема стала особенно актуальной в цифровую эпоху, когда социальные сети и быстрый ритм жизни изменили нормы общения. Исследование Американской психологической ассоциации (APA) за 2023 год показывает, что отношение молодежи к авторитетам, включая пожилых людей, стало менее формальным, что частично связано с индивидуализмом и идеями равенства, продвигаемыми социальными платформами.

Мнение экспертов: Психотерапевты подчеркивают, что уважение – это взаимный процесс. Люди старшего возраста, которые критикуют или унижают детей, не должны ожидать автоматического почтения. Рекомендуется учить детей уважать тех, кто уважает их, создавая здоровые отношения, основанные на взаимопонимании, а не на возрастной иерархии.

2. Чрезмерное экранное время

Бабушки и дедушки часто жалуются, что дети проводят слишком много времени перед экранами – телефонами, планшетами и компьютерами – вместо того, чтобы играть на улице или общаться вживую. Они считают, что это отдаляет детей от реального мира и вредит их здоровью.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год, в западных странах в среднем 70% детей в возрасте от 10 до 18 лет ежедневно проводят не менее 3 часов перед экранами, что превышает рекомендованную норму. Американская академия педиатрии (APA) продолжает рекомендовать детям младше 2 лет полностью избегать экранов, а для старших детей ограничивать время до 1–2 часов в день.

Мнение экспертов: Хотя чрезмерное время перед экраном может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье детей, специалисты отмечают, что технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. Полный запрет экранов нереален, но родители должны учить детей находить баланс между цифровым и реальным миром, поощряя занятия на свежем воздухе и совместное времяпрепровождение в семье.

3. Плохие манеры

Бабушки и дедушки часто замечают, что детям не хватает элементарных манер – они не используют вежливые слова, такие как «пожалуйста» и «спасибо», или игнорируют нормы этикета, например, пользуясь телефоном за обеденным столом. Они считают, что это свидетельствует о пробелах в воспитании.

Опрос британской образовательной организации ParentKind показал, что 62% родителей считают, что социальные сети и быстрый ритм жизни снизили уровень вежливости у детей. Более того, во время пандемии, когда семьи проводили больше времени дома, традиционные нормы этикета стали соблюдаться реже.

Мнение экспертов: Специалисты по детскому поведению отмечают, что манеры необходимо прививать, и это – ответственность родителей. Социальные сети могут влиять на поведение детей, но корень проблемы зачастую кроется в семье – если родители сами не соблюдают этикет, дети не научатся ему. Эксперты советуют установить четкие правила, например, запретить использование телефонов за столом.

4. Лень

Исследование Стэнфордского университета показывает, что дистанционное обучение во время пандемии и цифровые технологии снизили мотивацию детей к физической или практической деятельности. Кроме того, культура социальных сетей, продвигающая мгновенные награды, усилила краткосрочное мышление.

Мнение экспертов: Лень часто является следствием отсутствия мотивации, а не чертой характера. Специалисты рекомендуют родителям устанавливать четкие цели и поощрять детей за усилия, а не только за результат, чтобы повысить их вовлеченность. Важно также дать ребенку возможность почувствовать значимость своего труда.

Бабушек и дедушек беспокоит, что современные дети считают, что им все должно даваться без усилий, не осознавая своих обязанностей и границ. Они считают, что такая установка формирует эгоизм и нежелание брать на себя ответственность.

5. Прав больше, чем обязанностей

Особенно это наблюдается в развитых странах, где дети растут в условиях материального достатка и меньшей ответственности. Социальные сети усугубляют эту тенденцию, продвигая идею, что каждому полагается всё, чего он желает.

Мнение экспертов: Исследователи советуют родителям воспитывать у детей чувство ответственности, привлекая их к домашним обязанностям и объясняя важность выполнения долга. Кроме того, важно признавать собственные ошибки в воспитании и работать над их исправлением.

6. Нежелание договариваться

Бабушки и дедушки замечают, что дети, выросшие в цифровую эпоху, испытывают трудности с живым общением. Они чаще предпочитают переписку в социальных сетях, чем разговоры лицом к лицу.

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показывают, что около 8% детей в возрасте от 3 до 17 лет имеют проблемы с речью или коммуникацией, частично из-за чрезмерного использования технологий. Кроме того, пандемийная изоляция усугубила ситуацию.

Мнение экспертов: Логопеды подчеркивают, что раннее развитие речи критично для формирования социальных навыков. Они рекомендуют родителям поощрять живое общение, читать книги с детьми и вовлекать их в групповые занятия для улучшения коммуникативных способностей.

7. Тратят деньги попусту

Старшее поколение часто критикует детей за импульсивные покупки и неспособность осознавать ценность денег. Они считают, что современные дети не умеют управлять финансами и часто тратят деньги на ненужные вещи.

Только 24% средних школ в США предлагают курсы финансовой грамотности, что означает, что многие дети не получают базовых знаний о денежных вопросах. Кроме того, цифровые платформы, такие как мобильные игры и электронная коммерция, способствуют импульсивным тратам.

Мнение экспертов: Финансовое образование должно начинаться с раннего детства. Родителям рекомендуется учить детей экономить и планировать бюджет с помощью практических примеров, таких как карманные деньги или небольшие накопления.

8. Снижено чувство ответственности

Старшее поколение считает, что современные дети реже участвуют в семейных обязанностях и не проявляют инициативу в помощи родителям или младшим братьям и сестрам. Они связывают это с недостатком ответственности.

Исследование Оксфордского университета показало, что участие детей в домашних делах сократилось на 30% по сравнению с 1990 годом. Это частично связано с доступностью технологий и стремлением родителей «облегчить» жизнь своим детям.

Мнение экспертов: Специалисты по воспитанию детей подчеркивают, что ответственность формируется, когда дети получают возможность принимать решения и ощущать их последствия. Они советуют родителям устанавливать четкие обязанности и не бояться позволять детям совершать ошибки.

9. Неблагодарность

Старшее поколение считает, что современные дети не ценят того, что у них есть, и воспринимают все как должное. Они часто винят родителей в излишней терпимости и потакании.

Опрос 2023 года, проведенный организацией Gratitude Works, показал, что только 45% детей в возрасте от 8 до 12 лет регулярно выражают благодарность, что является самым низким показателем за последние 20 лет. Это частично связано с культурой материального изобилия.

Мнение экспертов: Психологи подчеркивают, что благодарность необходимо прививать, и это начинается с примера родителей. Они рекомендуют вводить семейные традиции, например, дневник благодарности, чтобы помочь детям осознать ценность того, что у них есть.

10. Неуважение к границам

Старшее поколение замечает, что дети часто не уважают личные границы других людей — например, перебивают разговоры или берут чужие вещи без разрешения. Они связывают это с менталитетом вседозволенности и отсутствием этикета.

Исследование Кембриджского университета показало, что культура социальных сетей способствует индивидуализму, который иногда приводит к игнорированию личных границ. Кроме того, изоляция во время пандемии снизила у детей возможности практиковать социальные нормы.

Мнение экспертов: Психологи отмечают, что уважение границ нужно прививать с раннего возраста. Они советуют родителям объяснять детям важность личного пространства и демонстрировать уважительное поведение в семье.

11. Трудности с концентрацией внимания

Старшее поколение считает, что современные дети испытывают трудности с концентрацией внимания, особенно в школе или во время бесед. Они связывают это с влиянием технологий.

Опрос Министерства образования Великобритании показал, что 84% учителей считают, что уровень внимания детей сейчас ниже, чем когда-либо. Это связано с популярностью коротких видеороликов, таких как в TikTok.

Мнение экспертов: Нейробиологи утверждают, что цифровые технологии изменили работу мозга детей, снижая их способность сосредотачиваться на длительных задачах. Они рекомендуют родителям ограничивать экранное время и поощрять занятия, требующие устойчивого внимания, такие как чтение или настольные игры.

Жалобы старшего поколения на современных детей отражают разрыв между поколениями, который усилился из-за стремительного технологического и социального прогресса. Хотя многие из этих опасений оправданы, эксперты подчеркивают, что решение кроется в сбалансированном воспитании, которое сочетает традиционные ценности с реалиями современного мира.

Родители должны адаптироваться к новой реальности, одновременно обучая детей уважению, ответственности и социальным навыкам, которые будут важны для их будущего.