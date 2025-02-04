«Не нужно смеяться, это может случиться и с мужчинами»: выступление Винькеле о Кариньше вызывает смех сквозь слезы

Правда, Лапса нелицеприятно отозвался о выступлении Винькеле.
«И эта глупая, непристойная, вульгарная женщина смогла стать министром здравоохранения и принимать решения о здоровье сотен тысяч жителей Латвии и фактически их жизни. Что еще должно произойти, чтобы вы поняли, в руки каких дегенератов попала страна по вашей милости и трусости?", - отметил Лапса.
А вот что рассказывала в своем выступлении о Кариньше сама Винькеле:
«Он имел несчастье быть посаженным на 36 частных рейсов против его воли, обманом, хитростью и принуждением. Он поклялся Богом, что так оно и было. Во-первых, он не знал, почти не знал, куда летит. Это первое. И другое дело, что они приезжали за ним очень рано утром. Я придумала это раннее утро, потому что думаю, что именно так все и могло происходить, когда за тобой приезжают очень рано утром в твой прекрасный дом, стоимостью в миллион, на Кипсалу, забирают тебя почти спящего, сажают в машину, и ты мотаешься по стране, читаешь эти документы, а тебя возят, ты читаешь документы и тебя увозят, и ты, как нормальный латыш за границей, веришь, что в Латвии тебя никто не о**ет, потому что ты вернулся, уделав все, что можно, и работаешь на страну. Но нет, ф*к, тебя везут в аэропорт, сажают в самолет, и в конце ты оказываешься в де**ме. 36 раз. Но я хочу сказать, что не надо смеяться! Это может случиться и с мужчинами!», - отметила Винькеле.
Un šī glupā, piedauzīgā, vulgārā bāba varēja kļūt par veselības ministri un lemt par simtu tūkstošu Latvijas iedzīvotāju veselību un faktiski dzīvību.— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) February 3, 2025
Kam vēl jānotiek, lai Jūs saprastu, kādu deģenerātu rokās Jūsu valsti ir novedusi Jūsu paļāvība un gļetnums? pic.twitter.com/0yfTYpwmJr
В комментариях специалист по рекламе Эрик Стендзиниекс предположил, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта, на что Лапса ответил, что оно настоящие, просто и правда такое вот паршивое.
Также люди предположили, что Кариньш сделал Винькеле козлом отпущения в деле о закупке вакцин от Covid-19, вот она и шутит теперь над ним. Это такая месть.
В основном люди писали, что шутит Винькеле довольно смешно. И от этого становится грустно.