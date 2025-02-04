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«Не нужно смеяться, это может случиться и с мужчинами»: выступление Винькеле о Кариньше вызывает смех сквозь слезы

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 17:33

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Twitter/X

Мы уже писали, что на новый год бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле вручила "премию" бывшему премьеру Кариньшу в рамках церемонии “Gada Balvas”, ежегодно проводимой женщинами стендап-комиками. А недавно журналист Лато Лапса на своей странице в Твиттере/X выложил зарисовку выступления Винькеле, в которой та распекает Кариньша.

Правда, Лапса нелицеприятно отозвался о выступлении Винькеле.

«И эта глупая, непристойная, вульгарная женщина смогла стать министром здравоохранения и принимать решения о  здоровье сотен тысяч жителей Латвии и фактически их жизни. Что еще должно произойти, чтобы вы поняли, в руки каких дегенератов попала страна по вашей милости и трусости?", - отметил Лапса. 

А вот что рассказывала в своем выступлении о Кариньше сама Винькеле:

«Он имел несчастье быть посаженным на 36 частных рейсов против его воли, обманом, хитростью и принуждением. Он поклялся Богом, что так оно и было. Во-первых, он не знал, почти не знал, куда летит. Это первое. И другое дело, что они приезжали за ним очень рано утром. Я придумала это раннее утро, потому что думаю, что именно так все и могло происходить, когда за тобой приезжают очень рано утром в твой прекрасный дом, стоимостью в миллион, на Кипсалу, забирают тебя почти спящего, сажают в машину, и ты мотаешься по стране, читаешь эти документы, а тебя возят, ты читаешь документы и тебя увозят, и ты, как нормальный латыш за границей, веришь, что в Латвии тебя никто не о**ет, потому что ты вернулся, уделав все, что можно, и работаешь на страну. Но нет, ф*к, тебя везут в аэропорт, сажают в самолет, и в конце ты оказываешься в де**ме. 36 раз. Но я хочу сказать, что не надо смеяться! Это может случиться и с мужчинами!», - отметила Винькеле.

В комментариях специалист по рекламе Эрик Стендзиниекс предположил, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта, на что Лапса ответил, что оно настоящие, просто и правда такое вот паршивое.

Также люди предположили, что Кариньш сделал Винькеле козлом отпущения в деле о закупке вакцин от Covid-19, вот она и шутит теперь над ним. Это такая месть.

В основном люди писали, что шутит Винькеле довольно смешно. И от этого становится грустно.

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