«Не нужно смеяться, это может случиться и с мужчинами»: выступление Винькеле о Кариньше вызывает смех сквозь слезы

Правда, Лапса нелицеприятно отозвался о выступлении Винькеле.

«И эта глупая, непристойная, вульгарная женщина смогла стать министром здравоохранения и принимать решения о здоровье сотен тысяч жителей Латвии и фактически их жизни. Что еще должно произойти, чтобы вы поняли, в руки каких дегенератов попала страна по вашей милости и трусости?", - отметил Лапса.

А вот что рассказывала в своем выступлении о Кариньше сама Винькеле:

«Он имел несчастье быть посаженным на 36 частных рейсов против его воли, обманом, хитростью и принуждением. Он поклялся Богом, что так оно и было. Во-первых, он не знал, почти не знал, куда летит. Это первое. И другое дело, что они приезжали за ним очень рано утром. Я придумала это раннее утро, потому что думаю, что именно так все и могло происходить, когда за тобой приезжают очень рано утром в твой прекрасный дом, стоимостью в миллион, на Кипсалу, забирают тебя почти спящего, сажают в машину, и ты мотаешься по стране, читаешь эти документы, а тебя возят, ты читаешь документы и тебя увозят, и ты, как нормальный латыш за границей, веришь, что в Латвии тебя никто не о**ет, потому что ты вернулся, уделав все, что можно, и работаешь на страну. Но нет, ф*к, тебя везут в аэропорт, сажают в самолет, и в конце ты оказываешься в де**ме. 36 раз. Но я хочу сказать, что не надо смеяться! Это может случиться и с мужчинами!», - отметила Винькеле.

Un šī glupā, piedauzīgā, vulgārā bāba varēja kļūt par veselības ministri un lemt par simtu tūkstošu Latvijas iedzīvotāju veselību un faktiski dzīvību.



Kam vēl jānotiek, lai Jūs saprastu, kādu deģenerātu rokās Jūsu valsti ir novedusi Jūsu paļāvība un gļetnums? pic.twitter.com/0yfTYpwmJr — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) February 3, 2025

В комментариях специалист по рекламе Эрик Стендзиниекс предположил, что видео было создано с помощью искусственного интеллекта, на что Лапса ответил, что оно настоящие, просто и правда такое вот паршивое.

Также люди предположили, что Кариньш сделал Винькеле козлом отпущения в деле о закупке вакцин от Covid-19, вот она и шутит теперь над ним. Это такая месть.

В основном люди писали, что шутит Винькеле довольно смешно. И от этого становится грустно.