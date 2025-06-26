Наша клубника точно лучше импортной? Расследование

У латвийской клубники действительно славные традиции. До Первой мировой войны на Рижское взморье, к станции Асари, летом подавали специальный грузовой вагон из самого Петербурга. А наутро жители российской столицы получали лучшую в стране клубнику – асарскую. В Асари одними из первых в России начали выращивать ягоду: в 1870-е ее привез подданный Франции месье КОРТЕЗЬЕ. Диковинку оценил начальник станции - и ее разрешили высаживать на местных участках.

В советское время Юрмала тоже славилась клубничными плантациями. Особенно много их было в Пумпури, Меллужи, Асари. Там была хорошая возможность приработка и для школьников. Первые свои трудовые университеты ваш автор тоже проходил на клубничных плантациях - в седьмом классе заработал на самокат. Платили по 50 копеек за кг - и ешь, сколько влезет.

Сегодня времена изменились: на месте большинства клубничных плантаций - роскошные виллы. Во дворах - фонтаны, беседки, розарии, и редко где увидишь одну-две грядки клубники. На рынок ее теперь все больше везут из сельской глубинки. Намедни познакомился я с крестьянином, приехавшим продавать клубнику на ночной рынок в Риге...

Под агроплёнкой – вкус не тот

Продавец - из Курземе. Пару лет назад я был у них на молочном заводе. Слово за слово - оказалось, у нас с фермером много общих знакомых, даже ловим рыбу в одних и тех же местах. Крестьянин стал разговорчивее.

Клубникой он занимается долгие годы. На продажу выращивает только ее - на двух гектарах. Первую ягоду - «зефир» и «венту» - привез на рынок в первой декаде июня. Выращивает только на поле. Можно, конечно, под агропленкой, тогда она созревает еще в конце мая, но вкус у нее не тот - несладкая. Торгует до середины августа.

Убирать клубнику нужно каждый день, и Лиго - не исключение. Ничего не попишешь: хочешь жить - нужно вкалывать. Хотя, по словам собеседника, село спивается.

- Все сложнее найти тех, кто убирал бы ягоду. А ведь при желании можно до 25 евро в день заработать, - говорит продавец.

И пример с клубникой не единичен. У его знакомого в Даугмале - лесопилка. Вокруг много крепких мужиков – до 1 500 евро в месяц можно зарабатывать.

- Но лень им, - продолжает крестьянин. - Пьют. А хозяину лесопилки в поисках работников приходится в Ригу ехать, в Саласпилс...

Пока мы разговаривали, мимо то и дело проходили покупатели. Интересовались ценой и уходили: «Дорого. 7 евро за килограмм».

Хозяин всем объяснял:

- Это «зефир» - очень сладкий сорт...

А почему его клубника дороже литовской — разница в их пути до Риги всего километров 70? Фермер рассказал, как тяжело ухаживать за клубникой, как много требует ручного труда… И все же ясного объяснения, почему латвийская клубника такая дорогая, я не услышал. Может, глава крупной сельхозфирмы, выращивающей в том числе и клубнику, объяснит?

Урожайность ниже

- Мне тоже непонятно, почему латвийская ягода вдвое, втрое дороже, - говорит председатель правления SIA Pures darzi Эдмундс ГРИНБЕРГС. - Логичным может быть только то, что у тех, кто торгует латвийской ягодой, - низкая урожайность. А чем урожайность ниже, тем выше затраты. Невелика и конкуренция среди продавцов латвийской клубники. Особенно ранней...

Один самых известных в Латвии садоводов, выращивающих клубнику, Алдис ВИКСНЕ из Курземе, объясняет, что раннюю клубнику в основном выращивают в старых теплицах и на небольших площадях, отсюда и высокая себестоимость.

Если же сравнить местную с польской, то нам до них - как до луны. В сегодняшней Польше - самые большие в Европе клубничные плантации, обошедшие Германию, Турцию, Великобританию и Италию. Правда, самые высокие урожаи собирают в Испании: климат есть климат. А следом идет Польша. Понятно, что там, где выше урожайность, где выше конкуренция, и цена продукта ниже.

Нашим селянам не грех бы многому поучиться у европейцев. Например, тому, как можно продать ягоду прямо в хозяйстве – экономя и на доставке на рынок, и на сборщиках ягод.

Знакомый покупал не так давно клубнику в Германии, прямо в фермерском хозяйстве – 7 евро за кг. Но ему предложили купить вдвое дешевле - по 3,50. Только сам собирай. Плюс ешь сколько угодно. Времени у него было достаточно, он согласился – и собрал 5 кг ароматной ягоды.

Но наши фермеры, вместо того чтобы искать возможность поднять урожайность и снизить себестоимость, предлагают более простой способ: запретить и не пущать. У импортеров, мол, и с документами не все в порядке, и налоги не платят, и наживаются они на наших селянах.

Представляете, что будет, если ударить по импорту? О польско-литовской клубнике по 3 евро за кило точно придется забыть. Кстати, не факт, что она менее вкусная, чем местная...

Промашка диетолога

Известный латвийский диетолог Лолита НЕЙМАНЕ как-то на государственном латвийском ТВ нахваливала латвийскую клубнику – мол, литовская и польская близко с нашей не стоят. Тогда журналистка решилась на эксперимент и дала диетологу три коробочки с клубникой – латвийской, литовской и польской. Названий на них, естественно, не было. Эксперту по виду и вкусу предстояло определить, что есть что.

В первой коробке ягода была невкусная и неароматная - и диетолог с ходу определила: польская.

Следующая, по вкусу чуть получше, по мнению Неймане, была литовской. А в последней коробочке было то, что она назвала латвийской: ароматная, сладкая, вкусная.

Сюрприз поджидал эксперта и зрителей в конце. Оказалось, что самая невкусная, неароматная ягода - латвийская! А лучшая – польская. Так есть ли смысл платить за нашу в разы дороже?

В ней меньше химии

- Есть, - уверен Алдис Виксне, который поставляет клубнику в дорогие торговые сети и рестораны. - В нашей химии значительно меньше, чем в импортной, в которой целый коктейль пестицидов...

По словам собеседника, есть два вида химикатов. Один - удобрения, другой - те, которыми опрыскивают ягоду от гнили и болезней.

- В Латвии разрешен только один химикат от гнили, а в Европе - множество, - продолжает садовод. - На этот счет в регулах нет единых обязательных стандартов. А крупным иностранным компаниям не очень хочется регистрировать в Латвии новые виды химикатов. Это немалые затраты, а рынок у нас маленький. Страны Средиземноморья - другое дело...

Помимо химикатов есть и другие составляющие, помогающие так долго храниться импортной клубнике.

- Собирают ее недоспелой. Потом хранят в холодильниках, везут в рефрижераторах. Сорта другие - долгоиграющие, - продолжает земниекс. - Стойкие, красивые, но - невкусные. Вкус тамошних производителей не интересует. Их продукт проходит через десятки посредников, прежде чем дойдет до покупателя. Мы же продаем напрямую. И если ягода будет невкусной - попросту прогорим...

Впрочем, о вкусах импортной клубники можно спорить. Наглядный пример – вышеописанный конфуз известного диетолога.

А можно ли по виду отличить местную ягоду от импортной?

- Обращайте внимание на зеленые лепестки, - советует Виксне. – У импортной они вялые, полузасохшие, у местной - свежие. Наша долго не хранится: вечером собрали - утром продали. У импортной клубники бывают и белые пятна, потому что собирали недозревшую...

Ну а любой огородник скажет, что самая надежная, экологически чистая клубника – та, что выращена на своем огороде или участке. Поэтому даже возле роскошных юрмальских вилл нет-нет да и увидишь пару грядок с клубникой.

Кстати, по потреблению этой ягоды мы уступаем европейцам: житель Европы съедает в среднем в год 2,34 кг клубники, латвийский - 1,34 кг...

Илья ДИМЕНШТЕЙН