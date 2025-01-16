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«Нас окружают два вида варваров»: Херманис

Редакция PRESS 16 января, 2025 17:01

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Своими размышлениями о развитии Латвии активно делится  соцсетях режиссер Алвис Херманис. 

-Через несколько дней в мире начнутся значительные изменения. На самом деле - формирование нового мирового порядка.

Вчера Марко Рубио (скорее всего - новый госсекретарь США) впервые озвучил новые базовые принципы.

Переделка всех стран по американскому образцу завершена, страны возвращаются и отменяется идея всемирного фестиваля дружбы, где все без паспортов были братьями и сестрами по- соседски.

Государственные границы и независимость возвращаются.

Латышские взгляды на новый порядок такие же бестолковые, как и при старом. Но ситуация новая и новый план нужен.

Мы находимся в плохом положении геополитически, демографически и экономически.

Нас окружают два вида варваров.

Варвары Востока, которые бомбят детские больницы по благословению Православия.

Западные или наши собственные местные варвары, чья левая либеральная идеология не дает детям шанса родиться. Плюс, уже начали массово ввозить других варваров из теплых стран.

Мы находимся в осаде варваров и Латвия может использовать новый план.

Потому что теперь многое будет по-другому.

На высказывания Херманиса ему отвечают:

-Выход есть. Когда-то Латвия росла и крепла, и тогда латышскость основывалась не только на наследственности (и даже не столько на наследственности), сколько на вере в Бога, добродетели и труде.

 

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