Нам яиц хватит, американцам их не отдадим: производитель успокаивает латвийцев

По словам г-на Аушкапса, Balticovo уже экспортирует около 70 % своей продукции.

«Экспортные рынки постоянно меняются. У нас есть опыт выхода на рынок США. Конечно, это непростое дело. Там очень жесткие требования и огромные препятствия. Мы уже были в США с нашей продукцией. Это было в 2015 году, когда в США произошла вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила 90 % производственных мощностей в этих штатах. Сейчас США проявляет большой интерес к нашей продукции», - пояснил г-н Аушкапс.

В то же время Balticovo успешно развивается на балтийском рынке.

«Мы заметили, что в Латвии много литовских компаний. Я рад, что и мы можем немного поработать на их рынке. Это такая патриотическая радость, что Латвия может и нас тоже надо немного опасаться. Теперь и поляки немного опасаются, что мы заняли место в крупнейшей польской розничной сети», - с гордостью говорит он.