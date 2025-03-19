«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.
Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.
Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, повреждены две больницы в Сумской области. В России после атаки БпЛА загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.
Войска РФ атаковали поздно вечером во вторник Украину несколькими десятками ударных беспилотников, повреждены две больницы в Сумской области. В России после атаки БпЛА загорелась нефтебаза в Краснодарском крае.
На следующей неделе, 25 марта, в 17:00 на трассе A12 в районе Зилупской объездной пройдет акция «Хватит кормить медведя», в ходе которой, в частности, будет выдвинуто требование разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией.
На следующей неделе, 25 марта, в 17:00 на трассе A12 в районе Зилупской объездной пройдет акция «Хватит кормить медведя», в ходе которой, в частности, будет выдвинуто требование разорвать экономические связи с Россией и Белоруссией.
Парламент Венгрии проголосовал за запрет "парада гордости" 136 голосами при 27 воздержавшихся. Проект поправок к закону были представлен в понедельник утром, а во второй половине дня было проголосовано ходатайство об исключительной процедуре, позволяющей провести голосование о запрете гей-парада во вторник.
Парламент Венгрии проголосовал за запрет "парада гордости" 136 голосами при 27 воздержавшихся. Проект поправок к закону были представлен в понедельник утром, а во второй половине дня было проголосовано ходатайство об исключительной процедуре, позволяющей провести голосование о запрете гей-парада во вторник.
Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.
Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.
В конце недели в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха существенно не изменится, свидетельствуют новейшие прогнозы.
В конце недели в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха существенно не изменится, свидетельствуют новейшие прогнозы.
"Хочу рассказать вам о неприятном инциденте с моими друзьями из Эстонии, которые являются членами Клуба друзей Эстонского легиона (ELSK) и которые, как и каждый год, приехали 16 марта принять участие в мероприятии памяти латышских легионеров в шествии к памятнику Свободы в Риге и в Лестене, на кладбище солдат Латышского легиона Второй мировой войны, - пишет анонимный автор на портале Pietiek.com.
"Хочу рассказать вам о неприятном инциденте с моими друзьями из Эстонии, которые являются членами Клуба друзей Эстонского легиона (ELSK) и которые, как и каждый год, приехали 16 марта принять участие в мероприятии памяти латышских легионеров в шествии к памятнику Свободы в Риге и в Лестене, на кладбище солдат Латышского легиона Второй мировой войны, - пишет анонимный автор на портале Pietiek.com.
«Конечно, будет трудно заменить США, поскольку они обычно обеспечивают около двух третей расходов НАТО на оборону. В прошлом году, согласно статистике НАТО, это было 63% или 64%», - сказал в интервью программе „Неделя“ на канале TV24. Post scriptum» доцент Рижского университета Страдыня, политолог и директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
«Конечно, будет трудно заменить США, поскольку они обычно обеспечивают около двух третей расходов НАТО на оборону. В прошлом году, согласно статистике НАТО, это было 63% или 64%», - сказал в интервью программе „Неделя“ на канале TV24. Post scriptum» доцент Рижского университета Страдыня, политолог и директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.