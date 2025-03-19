«Я уже давно считаю, что нам нужна языковая полиция, которую можно вызвать в таких вопиющих случаях, скажем, в магазин, чтобы выписать серьезный штраф за нарушение Закона о государственном — его неиспользование в общественных местах! Русских по-другому не научишь — поверьте мне! Нам не нужно знать русский язык, чтобы делать покупки в Латвии! Йохаиды»! - Использует крепкое латышское словцо поэтесса Лиана Ланга, комментируя жалобу некой Аниты, что в магазине Citro и кассир и заведующая говорят с ней только по-русски.



Илзе Вайновска согласно с такой идеей: без языковой полиции не обойтись, потому что обычная полиция не суетится по этому поводу и не видит проблемы.