Надо готовиться к самым плохим сценариям: президент напутствовал нового главнокомандующего

Приветствуя нового командующего НВС, бригадного генерала Каспара Пуданса, который с 27 января примет на себя выполнение должностных обязанностей после ухода с этого поста генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, президент в своем выступлении подчеркнул, что это очень тревожное время, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

"Это время, в которое продолжается агрессия России против Украины. Время, когда против нашей страны разворачивается гибридная война в самых разных формах, но я уверен, что знания и опыт бригадного генерала Пуданса позволят ему достойно выполнять основные обязанности командующего вооруженными силами", - заявил Ринкевич.

Президент пожелал всему составу НВС и новому командующему сил, профессионализма, выдержки и чести на службе Латвии.

Ранее сообщалось, что Сейм утвердил бывшего командующего Земессардзе бригадного генерала Пуданса на посту командующего НВС 19 декабря прошлого года.

Согласно закону о Национальных вооруженных силах, Сейм утверждает командующего НВС в должности сроком на четыре года и освобождает от должности по предложению президента страны.