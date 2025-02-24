На территории консульства России в Марселе произошел взрыв

Нападавший скрылся. Полиция пока не раскрывает деталей о типе взрывных устройств и не выдвигает версий о мотивах нападения. Прокуратура начала расследование по факту умышленного повреждения имущества, но отметила, что зданию не было нанесено никакого видимого ущерба. Ранее сообщалось, что в здание российского диппредставительства были брошены бутылки с зажигательной смесью.

Министерство иностранных дел России призвало французские власти тщательно расследовать инцидент. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имеются признаки террористического акта. Москва также призвала усилить меры безопасности в отношении российских дипломатических представительств во Франции.