На строительство улиц в Риге выделяется 21 миллион евро: список запланированных работ

Депутаты комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта сегодня одобрили расходование средств, выделенных департаментом внешнего пространства и мобильности по программе "Целевая дотация на муниципальные автодороги и улицы".

Вместе с неизрасходованными в предыдущем периоде 9,2 млн евро общее финансирование программы в этом году составит неполные 21,5 млн евро.

Из этих средств на перестройку и строительство транспортных сооружений планируется израсходовать 9,6 млн евро, на переоборудование, строительство технических средств для организации дорожного движения и другие мероприятия - 3,9 млн евро, а на проектирование и расходы на организацию строительных работ - 7,9 млн евро.

В разделе перестройки и строительства транспортных сооружений запланированы проекты: подключение трех полос Юрмалас гатве к проспекту Курземес у улицы Золитудес, работы по строительству остановок на улице Александра Чака, перестройка улицы Гростонас от улицы Спорта до улицы Яня Дикманя, строительство соединения остановок общественного транспорта и пешеходных дорог, устройство велополос и благоустройство перекрестков улиц на участке улицы Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Сколас, восстановление моста через Марупите на Карля Улманя гатве, установка светофоров и перестройка моста через канал на улице Кришьяня Барона.

Раздел устройства технических средств для организации дорожного движения включает в себя дорожные знаки и разметку, нерегулируемые пешеходные переходы, искусственные неровности для ограничения скорости, барьеры и другие средства для организации движения.

Проектирование и организация строительных работ включают в себя экономические анализы, экспертизы, исследования, заключения, оценки, аудиты безопасности дорог. Наибольший раздел включает в себя разработку проектной документации транспортных сооружений, например, по путепроводу через Карля Улманя гатве на ул. Баускас, подъездного пути для грузового транспорта Бабите-Даугавгрива и другие объекты.

Этот вопрос еще планируется рассмотреть в комитете по финансовым и административным делам Рижской думы.

