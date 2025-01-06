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На следующей неделе потеплеет, но зима пока что из Латвии не уйдет

© LETA 6 января, 2025 09:53

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Как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в начале следующей недели в Латвии сохранится зимняя погода, но в целом будет немного теплее и преимущественно облачно.

Первая неделя января из-за продвижения над территорией Латвии активного циклона началась с переменчивой погоды: в начале недели было достигнуто несколько рекордов максимальной температуры воздуха, во многих местах прошли дожди, но с середины недели по мере похолодания дождь сменился снегом.

Под влиянием осадков во многих местах поднялся уровень воды в реках. В конце недели он кое-где снизился, кое-где колебался, а местами и повышался. По-прежнему действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках Курземе и Видземе.

Из-за циклона усилился ветер - наиболее сильные порывы зарегистрированы в Лиепае (28,5 м/с) и Вентспилсе (27,2 м/с).

Небо в основном было закрыто облаками, они по всей стране принесли осадки, как правило, в виде снега и мокрого снега, во многих местах сформировался снежный покров толщиной 2-8 см, в Калнциемсе - целых 13 см.

Стало прохладнее: местами столбик термометра даже днем не поднимался выше нуля, а самая низкая температура зарегистрирована в ночь на 4 января в Стенде, где похолодало до -10 градусов.

В начале следующей недели Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, небо закроют облака, во многих местах ожидается снегопад и ледяной дождь, но воздух станет немного теплее - во многих местах температура воздуха ночью будет выше нуля.

В понедельник будет преимущественно облачно, разве что временами небо прояснится и покажется солнце. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем во многих местах пройдут снегопады, будет наблюдаться также ледяной дождь, поэтому на дорогах образуется сильное обледенение.

В первый день недели будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, днем он немного усилится, на побережье порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью похолодает до -4-8 градусов, на побережье до -2-3 градусов, днем воздух прогреется до +1...-3 градусов.

Во вторник и в среду сохранится облачная погода, во многих местах ожидаются осадки, преимущественно снег и дождь, во вторник - гололед. В среду кое-где на востоке толщина снежного покрова увеличится на пару сантиметров.

Ветер - по-прежнему южный и юго-восточный, от слабого до умеренного, на побережье - порывистый. Ночью температура воздуха снизится до +1...-4 градусов, днем повысится до +2-6 градусов. В среду еще больше потеплеет - температура воздуха и ночью, и днем будет в пределах от 0 до +4 градусов.

Во второй половине недели погода существенно не изменится: преимущественно пасмурно, во многих местах осадки, в основном снег и мокрый снег, ветер - по-прежнему от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью во второй половине недели - от +1 до -5 градусов, на побережье на пару градусов выше, а днем - от -1 до +4 градусов.

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