На пост президента Банка Латвии снова выдвигают Казакса

Как сообщил журналистам руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс после совещания правительственных партий, "Новое Единство" по-прежнему считает, что в коалиции целесообразнее всего согласовать одного кандидата. В то же время, посоветовавшись с партнерами, было решено присоединиться к "Прогрессивным" и подписаться за выдвижение Казакса на второй срок.

Всего на пост президента Банка Латвии заявлены три кандидата - Казакс, председатель правления Финансового учреждения развития "Altum" Рейнис Берзиньш, которого поддерживает Союз зеленых и крестьян (СЗК), и Павел Кузьмин, выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность".

В то же время Юревицс выразил надежду, что коалиция сможет прийти к общему мнению относительно одного кандидата, который мог бы стать следующим президентом Банка Латвии.

Юревицс отметил, что следующий президент Банка Латвии должен иметь хорошую репутацию. "Хотя мы бы предпочли одного кандидата, по крайней мере, теперь у парламента будет возможность выбирать из нескольких кандидатов", - сказал политик.

Он добавил, что вопрос о кандидате на пост президента Банка Латвии никоим образом не угрожает стабильности коалиции.

По словам руководителя фракции СЗК Харийса Рокпелниса, хорошая новость в том, что за пост президента Банка Латвии будет жесткая конкуренция. Другая новость, не очень хорошая, заключается в том, что в настоящее время в коалиции нет согласия по поводу кандидата, признал политик.