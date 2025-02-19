На квартиру, лечение, образование: какие льготы положены рижанам в этом году

Минимальный доход

Он увеличен в 2025 году

Увеличены уровни минимальных доходов для разных категорий населения на уровне государства, в том числе для получения статуса малоимущих и нуждающихся. Эти нормы закреплены в законе «О социальных услугах и социальной помощи».

V Так, в Латвии с этого года повысился уровень гарантированного минимального дохода:

* для первого или единственного члена домохозяйства - 166 евро (ранее - 137);

* для остальных членов домохозяйства - 116 евро (ранее - 96).

V Порог дохода, при котором присуждается статус нуждающегося домохозяйства:

* для первого или единственного члена домохозяйства - 377 евро (ранее - 343);

* для остальных членов домохозяйства - 264 евро (ранее - 240).

V Максимальный размер порога дохода для получения статуса малообеспеченного домохозяйства составит:

* для первого или единственного члена домохозяйства - 604 евро (ранее - 549);

* для остальных членов домохозяйства - 423 евро (до сих пор - 384).

Пособие гарантированного минимального дохода (GMI), установленное государством, предоставляется нуждающимся лицам, доход которых составляет менее 166 евро на первого или единственного члена домохозяйства и менее 116 евро на остальных членов домохозяйства.

Эти изменения вызвали и поправки в формулу расчета жилищного пособия: теперь при расчете помощи в оплате жилья и коммунальных услуг применяются новые коэффициенты к сумме пороговых значений GMI, в частности в столице...

Статус малообеспеченного

при доходах до 604 и 423 евро в месяц

Рижское самоуправление определило уровни доходов, при которых жители, задекларированные на административной территории столицы, могут претендовать на получение статуса малоимущего или нуждающегося лица (домохозяйства).

Порог дохода для назначения статуса малообеспеченного домохозяйства установлен в определенных государством рамках:

* для первого или единственного человека в домохозяйстве - до 604 евро в месяц;

* для остальных лиц в домохозяйстве – 423 евро.

Статус малообеспеченного лица предоставляет жителям Рижского самоуправления возможности получить:

1. Льготу по налогу на недвижимость в размере 70%.

2. Услуги дневного центра для бездомных и малообеспеченных жителей Риги.

3. Горячее питание в одной из четырех благотворительных столовых в Риге (горячее питание можно получить без предъявления документов и на вынос).

4. Питание в одном из пунктов выдачи горячих обедов в Риге (второе блюдо можно получить на вынос, предъявив Карту рижанина, в которую в электронном виде внесена информация Рижской социальной службы об оказании помощи).

5. Помощь в решении жилищных вопросов.

6. Бесплатную юридическую помощь в Управлении юридической помощи Министерства юстиции.

7. Оплату питания (завтрак, обед, полдник) для учащихся, обучающихся по лицензированной программе дошкольного и общего образования на административной территории Риги, в порядке, установленном нормативными актами. Расходы покрываются из средств самоуправления, если семья ребенка соответствует статусу малообеспеченной или нуждающейся семьи, семья состоит в Семейном регистре Рижского самоуправления, в регистре поддержки или имеет удостоверение «Почетная семья»...

Статус нуждающегося

при доходах до 377 и 264 евро

Рамки доходов для получения статуса нуждающегося лица и домохозяйства в столице установлены в соответствии с нормой закона «О социальных услугах и социальной помощи».

Для первого или единственного лица в домохозяйстве установлен потолок в размере до 377 евро в месяц; для остальных членов домохозяйства – до 264 евро.

Статус нуждающегося лица (домохозяйства) дает право получить те же услуги, что и малообеспеченные лица, а также:

1. Освобождение от уплаты госпошлины за декларирование места жительства (информация - по телефону 67588675 Управления по делам гражданства и миграции или на портале управления: www.pmlp.gov.lv).

2. Льгота на уплату налога на недвижимость в размере 90% (информация о размере помощи в оплате налога и порядке ее назначения – по бесплатному телефону Управления доходами самоуправления 80000850 или на портале управления https://pip.riga.lv/).

3. Помощь в оплате компенсируемых медикаментов в установленном государством размере, а также освобождение от уплаты взноса пациента за посещение врача, пребывание в больнице и т. д.

4. Пакеты поддержки фонда ЕС с продуктами и предметами первой необходимости...

Кризисное и другие пособия

Они увеличены в связи с повышением размера минимальной зарплаты

В связи с повышением минимальной заработной платы в 2025 году увеличился размер пособия, выплачиваемого Рижским самоуправлением в кризисной ситуации.

* Одинокому человеку кризисное пособие теперь предоставляется в размере до установленного государством минимального размера зарплаты – до 740 евро; семье – до двух установленных государством минимальных размеров зарплаты – до 740 х 2 = 1 480 евро.

* Увеличивается также размер пособия на содержание ребенка в приемной семье, оно составляет 75% от минимальной заработной платы - 555 евро в месяц.

* Пособие 100-летним рижанам в размере 250 евро выплачивается по достижении 100 лет и затем раз в год ежегодно.

* Вдвое увеличено пособие для политически репрессированных лиц и членов национального движения сопротивления. Так, ранее этим лицам в ноябре раз в году выплачивалось разовое пособие в размере 150 евро. Теперь оно будет выплачиваться дважды в году – по 150 евро.

Пособие выплачивается, если заявитель (в том числе проживающий в центре социальной опеки) до 1 ноября задекларировал свое место жительства в Риге. Пособие предоставляется без подачи заявления и оценки дохода. В 2024 году пособие получили 1 875 рижан...

Бедных меньше не стало

Кто получил социальную поддержку

В прошлом году Рижское самоуправление выплатило социальные пособия 24 589 рижанам и 6 251 гражданину Украины. Количество получателей этих пособий за год сократилось на 16%, или на 5 812 человек, а объем финансирования социальных пособий сократился на 12%, или на 3,9 млн. евро.

Данная тенденция обусловлена в основном уменьшением количества граждан Украины, которым предоставляется и выплачивается социальная помощь. В 2023 году социальную помощь на сумму 9,6 млн. евро получили 9 611 граждан Украины, в 2024 году — 6 251 на сумму 6,6 млн. евро.

За четыре последних месяца прошлого года численность нуждающихся в Риге стабилизировалась и не имела существенных колебаний — от 8 765 до 8 886 человек ежемесячно.

В 2024 году статус нуждающегося домохозяйства хотя бы один период (3 месяца) имели 13 802 жителя Риги, тогда как в 2023-м таких лиц было 17 085.

Число жителей, получивших статус малообеспеченного домохозяйства за четыре последних месяца прошлого года, также осталось неизменным — чуть более 7 000 человек ежемесячно.

Дополнительные пособия социальной помощи получили:

- пособие в кризисной ситуации - 103 жителя Риги на общую сумму 35 000 евро и 2 536 граждан Украины на общую сумму 810 000 евро;

- пособие на медицинские услуги – 5 529 жителей на сумму 651 000 евро и 147 граждан Украины на сумму менее 9 000 евро;

- пособие на поддержку образования – 1 295 рижан на сумму 64 750 евро и 422 гражданина Украины на сумму 21 000 евро;

- пособие на достижение целей социальной реабилитации, в том числе на начало самостоятельной жизни после выхода из центра социальной опеки, - 30 жителей Риги на сумму 11 894 евро и один гражданин Украины на сумму 150 евро.

Из всех малообеспеченных людей в декабре 2024 года 82% составляли люди пенсионного возраста; 8% — люди с ограниченными возможностями; 5% — взрослые трудоспособного возраста; 5% — дети...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА