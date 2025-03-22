На Кипсале в студенческом городке установят еще одну бетонную скульптуру — это будет сидящий космонавт

Более года назад на Кипсале была установлена первая скульптура, изготовленная из бетона методом 3D-печати - космонавт Lablabs. Новая будет еще больше и сложнее с технической точки зрения - она будет изображать сидящего космонавта.

Кроме эстетического предназначения, статуя будет иметь еще одну функцию - на ней будут тестировать инновационные строительные материалы и технологии в реальных условиях.

Технический дизайн второй скульптуры разрабатывался в рамках конкурса, в котором победили студенты четвертого курса факультета строительства и машиноведения Петерис Шлосбергс и Ральф Веверис. Они получили главный приз в размере 1500 евро.

Конкурс проводился в рамках проекта "Преобразование отходов в цементный композит для 3D-печати высокой производительности". Его цель - разработать бетонную смесь для 3D-печати с большим удельным весом пепла от горючих сланцев, подходящую для различных экструзионных 3D-принтеров.