На чьей стороне будет Латвия? Алвис Херманис — о сложном выборе

- Краткая версия:
в США началась операция по спасению западной цивилизации. Потому что Глобальный Юг уже некоторое время объединяется с намерением захватить наши территории.
Многие наши люди помогают им – и сознательно, и неосознанно. Единственный выход: построить Западную крепость. Эту операцию проводит не один Трамп, а многие, многие люди, которые понимают критичность этого экзистенциально решающего момента и объединили свои усилия.
Латвия в этом году (возможно, даже гораздо раньше) должна сделать выбор – на чьей стороне крепости мы окажемся.
Я не политический эксперт. Однако я кое-что понимаю в режиссуре и драматургии.
Режиссеру сразу отвечают:
-Латвия должна наконец встать на сторону Латвии.
-За нас решат другие, мы как всегда будем аплодировать.
-Ну? Кто поднимется? Есть ли еще Лачплесис в латышском народе?
-Я с вами согласен, вы не политолог.