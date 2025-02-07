На чьей стороне будет Латвия? Алвис Херманис — о сложном выборе

- Краткая версия:

в США началась операция по спасению западной цивилизации. Потому что Глобальный Юг уже некоторое время объединяется с намерением захватить наши территории.

Многие наши люди помогают им – и сознательно, и неосознанно. Единственный выход: построить Западную крепость. Эту операцию проводит не один Трамп, а многие, многие люди, которые понимают критичность этого экзистенциально решающего момента и объединили свои усилия.

Латвия в этом году (возможно, даже гораздо раньше) должна сделать выбор – на чьей стороне крепости мы окажемся.

Я не политический эксперт. Однако я кое-что понимаю в режиссуре и драматургии.

Режиссеру сразу отвечают:

-Латвия должна наконец встать на сторону Латвии.

-За нас решат другие, мы как всегда будем аплодировать.

-Ну? Кто поднимется? Есть ли еще Лачплесис в латышском народе?

-Я с вами согласен, вы не политолог.