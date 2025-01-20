«Мы – ваш ключ к свободе»: молодым парням предлагается откупиться от службы в армии. Дорого

«Мы – ваш ключ к свободе. Судьба указала на вас? Вы вынуждены служить в НВС, но не можете и точно не хотите этого? Напишите нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы избавить вас от такой участи. Благодаря правильным связям мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность», – пишут авторы объявления, которое скорее всего является мошенничеством. Или даже более тяжким преступлением, таким как дача взятки должностным лицам - военным или медикам на комиссии.

Известно, что Военная полиция (ВП) начала проверку в связи с этим объявлением, авторы которого предлагают «откосить» от службы в армии за 3000 евро.

К объявлению были прикреплены адрес электронной почты и номер телефона для связи. Военная полиция получила информацию о данном объявлении и уже начала проверку, сообщили Национальные вооруженные силы.

Одновременно НВС подчеркнули, что государственная оборонная служба, профессиональная служба, служба в Земессардзе и курс военной базовой подготовки для добровольных резервистов дают гражданам возможность получить знания и понимание о национальной обороне, улучшить свои личные навыки и принять участие в укреплении обороноспособности страны.