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«Мы не знали, за что проголосовали»: закон о страховках OCTA будут исправлять

© LETA 2 декабря, 2024 08:42

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике во вторник, 3 декабря, начнет рассматривать подготовленные оппозицией поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (закон об OCTA). Они нужны, чтобы исправить принятую ранее норму об обязательной покупке полиса OCTA для всех зарегистрированных транспортных средств.

Поправки подготовили депутаты Эдмунд Зивтиньш, Рамона Петравича, Кристапс Криштопанс, Линда Лиепиня, Виктория Плешкане и Илзе Стобова ("Латвия на первом месте"), Эдгар Таварс и Дидзис Шмитс ("Объединенный список"), Янис Витенбергс (Нацобъединение).

Аналогичные поправки были подготовлены и депутатами от партии "Стабильности!", но входящий в коалицию СЗК признал, что ошибка допущена и должна быть исправлена.

В четверг на заседании Сейма необходимые изменения поддержали депутаты как из коалиции, так и из оппозиции.

Несколько оппозиционных депутатов в среду в соцсетях, реагируя на критику, признали, что как следует не поняли или не знали, за что проголосовали. В частности, депутат "Объединенного списка" Андрис Кулбергс принес соцсети "Х" извинения водителям за то, что "упустил это", свалив вину на бюджетную комиссию Сейма, в которой он не работает. Однако предложения по поправкам к закону об OCTA свидетельствуют о том, что он предлагал свои исправления в нем. "Если бы я этого не знал, никогда бы не допустил, чтобы это так продвинулось вперед", - утверждал Кулбергс. Депутат Дидзис Шмитс тоже извинился за то, что проголосовал, не понимая, за что голосует.

В коалиции агентству LETA ранее заявляли, что вопрос о норме закона об OCTA, согласно которой полис OCTA впредь нужно будет приобретать для всех транспортных средств, если только их регистрация временно не прервана, следует оценить и при необходимости найти его решение.

Эта норма была принята Сеймом 14 ноября и вступит в силу 10 декабря.

До этого приобретение страхового полиса не было обязательным, если транспортное средство не эксплуатировалось. Снимать автомобиль с учета не было нужно. 

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