«Мы будем стоять с Украиной до победы»: в Сейме принято важное заявление

24 февраля — в день, когда три года назад Россия начала полномасштабное вторжение на Украину — Сейм соберется на внеочередное заседание в 14:00 в поддержку Украины. Однако уже сегодня в парламенте было принято концептуальное заявление.

Об этом рассказала глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце.

«В Сейме приняли заявление, в котором подтверждаем солидарность с украинским народом, чтим память павших в войне и выражаем поддержку Украине до ее победы. Мы будем стоять с Украиной до победы — украинской победы, основанной на условиях Украины и решенной самой Украиной», - написала она в своем микроблоге «Х».

Сейм в четверг утвердил проект решения, разработанный комиссией Сейма по иностранным делам, чтобы "выразить солидарность с украинским народом в его героической борьбой за существование своего государства, почтить память погибших в войне и выразить поддержку Украине до ее победы".

82 депутата проголосовали "за", девять депутатов от партии "За стабильность" проголосовали "против", Виктория Плешкане не голосовала.