МВД предлагает запретить гражданам РФ и РБ руководить критической инфраструктурой

Критическая инфраструктура - это размещенные в Латвии объекты, системы или их части, играющие существенную роль в обеспечении важных общественных функций, а также охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия.

Согласно новым поправкам, владелец, истинный выгодополучатель или правовой владетель критической инфраструктуры должен быть лоялен к Латвии и ее Сатверсме; запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, подрывающим территориальную целостность, суверенитет и независимость или конституционный строй демократических государств либо представляющим угрозу для них.

Кроме того, поправками предусмотрено, что Россия и Белоруссия, их граждане и зарегистрированные в этих странах юридические лица не могут стать собственником, владетелем или истинным выгодополучателем объектов критической инфраструктуры или особо значимой инфраструктуры европейского масштаба, резидентам России и Белоруссии запрещается занимать должности в органах управления такой инфраструктурой.

Граждане России и Белоруссии после принятия поправок не смогут работать и оказывать услуги на объектах критической инфраструктуры, если оказание таких услуг включает в себя доступ к информации или технологическому оборудованию, играющим важную роль в функционировании этой инфраструктуры.

Работы на объектах критической инфраструктуры граждане России или Белоруссии смогут выполнять только в исключительных случаях, по особому разрешению органа госбезопасности.

Эти поправки еще должно рассмотреть правительство, затем их должен принять Сейм.