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«Мужчина должен зарабатывать минимум 3000€»: дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной

Редакция PRESS 27 января, 2025 14:19

Для настроения 0 комментариев

Опять разгорелась дискуссия о зарплатах. На этот раз в соцсети "Thread" дамы обсуждают, какая зарплата считается нормальной для современного мужчины. Мнения, как всегда, разделились.

Автор поста задаёт вопрос:
«Вопрос женщинам/девушкам. Сколько, по вашему мнению, должен зарабатывать ваш мужчина? Я считаю, что любой мужчина должен зарабатывать минимум 3000€, а что думаете вы?»

И обсуждение получилось довольно обширным! Вот некоторые мнения:

«Более 5000 €».

«Ммм… может, сначала – сколько я сама должна зарабатывать?!»

«Дело не в цифре, а в том, чтобы зарабатывать столько, чтобы можно было качественно жить, соответствуя своим жизненным и семейным требованиям. Есть люди, которым хватает 1,5 тысячи, и они чувствуют себя комфортно, а есть те, кому и 5000 – копейки, и нужно больше для достижения своих целей в жизни».

«Нужно зарабатывать столько, чтобы, имея деньги на счёте или в кошельке, чувствовать себя спокойно и уверенно».

«Мой опыт показывает, что для более-менее гармоничных отношений мой мужчина должен зарабатывать не меньше 50 % от моей зарплаты. И, по сути, если мы платим пополам за всё остальное (коммуналку, путешествия), то еду я бы хотела, чтобы оплачивал он. Ну не хочу я больше делить полки в холодильнике. Если он не может купить еды – это не мой мужчина».

«Согласна. От 3000 € и выше».

«Чтобы хорошо жить, нужно от 3000 до 5000 € в месяц! Но если нет ума, сумма не имеет значения».

«Открой объявления и посмотри, какая реальная зарплата – хорошо, если 1000 на руки. Конечно, тебе легко говорить – открой свой бизнес и сразу зарабатывай 3 тысячи и больше. Провокатор или тролль какой-то...»

«Пусть меня закидают туфлями, но, по-моему, нет такой фиксированной суммы “сколько должен зарабатывать мужчина” – звучит как “кукольный стереотип”. Главное, чтобы он чувствовал себя комфортно и денег хватало на жизнь, развлечения и чтобы ему самому было хорошо. Интересно, кто-нибудь задал бы вопрос, сколько должна зарабатывать женщина?»

«Мужчина должен зарабатывать столько, сколько ему нужно для покрытия своих потребностей и расходов. Если в его потребностях – женщина-кукла, на которую нужно много тратить, то 3000 будет мало. Если он выбирает жить один или делить быт с женщиной, которая тоже зарабатывает, сумма может быть и меньше. У всех свои требования к жизни».

«Может, я неправильно поняла вопрос, но считаю, что мужчины не обязаны зарабатывать больше, чем женщины. Должно быть равенство. Этот старый стереотип/миф, что “мужчина должен зарабатывать больше женщины, потому что у него семья”, – полный абсурд. Как будто у женщин нет семьи».

«Столько, чтобы удовлетворить свои и семейные потребности и желания. Встречный вопрос – сколько, по вашему мнению, должна зарабатывать женщина?»

«Мне неважно, если он зарабатывает даже 2 тысячи. Главное, чтобы не было так, что от зарплаты до зарплаты в конце месяца остаётся 5€ на счёте. Зависит от того, где живёшь и насколько роскошно. У каждого своё понимание роскоши».

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