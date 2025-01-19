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Морозы пока откладываются? Метеорологи обещают на следующей неделе теплую погоду

Редакция PRESS 19 января, 2025 19:02

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Согласно прогнозу, доступному на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии сохранится теплая погода.

На уходящей неделе местами наблюдались осадки, преимущественно дождь. Из-за слабого ветра в отдельных районах образовался туман. В первой половине недели воздух днем прогревался до +1…+5°, ночи были прохладными, а во второй половине недели и ночью, и днем температура воздуха была выше нуля.

В субботу на всей территории страны сияло солнце и даже были побиты рекорды суточной температуры воздуха - в Мадоне (+ 6,1°) и Мерсрагсе (+ 8,0°).

Новая трудовая неделя начнется с облачной погоды, но значительные осадки ожидаются лишь в конце недели. Ветер будет от слабого до умеренного, к концу недели - порывистый. Сохранится теплая погода, лишь местами ночью столбик термометра упадет ниже нуля.

В первую половину недели погодные условия по-прежнему будет определять антициклон, будет тихая и преимущественно облачная погода, лишь кое-где небо прояснится. Местами на территории страны ожидается моросящий дождь. В понедельник утром кое-где образуется туман, ухудшающий видимость. Преобладающий ветер - слабый, температура воздуха и ночью, и днем - в пределах от -1 до +4°. Отдельные участки дорог будут скользкими.

Во второй половине недели погодные условия будут определять циклоны, так что количество осадков увеличится. К концу недели ветер усилится до порывистого. Все еще сохранится сравнительно теплая погода, лишь ночью местами - ниже нуля градусов.

Поскольку погода может быть переменчивой, синоптики просят следить за информацией на их сайте, а также в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Инстаграме".

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