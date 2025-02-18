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Мороз и солнце: в среду обещают чудесную погоду

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В среду в Латвии будет светить яркое солнце, но ожидаются и облака, прогнозируют синоптики.

Ночью пройдет кратковременный снег, а с севера небо прояснится. Слабый или умеренный западный ветер перейдет в северный, северо-западный, на побережье ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха утром составит -6...-13 градусов, в отдельных районах побережья -2 градуса. Максимальная дневная температура ожидается от +2 градусов в районах Курземе до -5 градусов на востоке страны.

В среду больше облаков будет в восточных районах страны, затем облачность усилится и в Курземе, местами пройдет снегя. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге в среду ожидается малооблачная погода с кратковременным снегом в начале ночи. Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, утром в пригородах будет мороз до -9 градусов; днем в тени столбик термометра приблизится к нулю. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

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