Могут создавать ложное представление о войне: в Латвии заблокированы еще несколько российских сайтов

Доступ заблокирован к сайтам voennoedelo.com, government.ru, e1.ru, km.ru и vesti-kaliningrad.ru, публикующим материалы, которые поддерживают и оправдывают вторжение России в Украину и присоединение её территорий к России.

Отмечается, что информация, размещённая на этих сайтах, может создавать ложное представление о войне, развязанной Россией в Украине, а также способствовать оправданию в латвийском обществе военных преступлений, совершённых Россией.

NEPLP принял решение блокировать доступ к доменным именам и IP-адресам этих сайтов, а также к их зеркалам. Пользователи этих ресурсов будут перенаправлены на сайт nelegalssaturs.lv.

Ранее NEPLP принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.