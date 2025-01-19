«Модули грязные — так это для маскировки»: Лато Лапса — о новых торговых модулях в столице

"То что дверные петли кривые, - так это наше эксклюзивное дизайнерское решение! То, что модули уже сейчас грязные, - так это для маскировки! То, что их опоры прикручены двумя болтами вместо четырех - так это для экономии ресурсов земного шара! То, что мы устанавливаем их зимой, когда они никому не нужны, - так это... ну, придумайте сами что-нибудь!"

Из откликов на его пост выбраны самые приличные:

- Установлены ниже всякой критики, видно, что у монтеров не было подходящих инструментов, поэтому кое-как косо закрутили два болта и оставили в покое.

- Плюс пустышки из Рижской думы даже не отличают Даугавгриву от Болдераи...

- Латвия все же - край символов. Будка в этом плане идеальна - хлипкая, но правильного цвета, открыта всем ветрам, без фундамента, на двух болтах вместо четырех, не защищает тех, кто внутри, не нравится тем, кто снаружи, всегда припособляемая под обстоятельства. 1:1 модель страны.

- Летом будет уже новая власть, и установить станет невозможно!

- Рижская дума, вы хотя бы на Центральном рынке страховой полис купили для этих будок на наши налоги - на случай, если эти непривинченные бараки рухнут торговцам на голову? Наряду со сбором денег необходимо раздать торговцам каски.

И лучший комментарий из всех:

- А это не те самые бомбоубежища?