Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 19. Января Завтра: Alnis, Andulis
Доступность

«Модули грязные — так это для маскировки»: Лато Лапса — о новых торговых модулях в столице

Редакция PRESS 19 января, 2025 14:26

Важно 0 комментариев

Новые торговые модули в столице установлены в конце прошедшего года, о них свое мнение высказали уже многие. Теперь и публицист Лато Лапса посвятил им отдельный пост в соцсети "Х":

"То что дверные петли кривые, - так это наше эксклюзивное дизайнерское решение! То, что модули уже сейчас грязные, - так это для маскировки! То, что их опоры прикручены двумя болтами вместо четырех - так это для экономии ресурсов земного шара! То, что мы устанавливаем их зимой, когда они никому не нужны, - так это... ну, придумайте сами что-нибудь!"

Из откликов на его пост выбраны самые приличные:

- Установлены ниже всякой критики, видно, что у монтеров не было подходящих инструментов, поэтому кое-как косо закрутили два болта и оставили в покое.

- Плюс пустышки из Рижской думы даже не отличают Даугавгриву от Болдераи...

- Латвия все же - край символов. Будка в этом плане идеальна - хлипкая, но правильного цвета, открыта всем ветрам, без фундамента, на двух болтах вместо четырех, не защищает тех, кто внутри, не нравится тем, кто снаружи, всегда припособляемая под обстоятельства. 1:1 модель страны.

- Летом будет уже новая власть, и установить станет невозможно!

- Рижская дума, вы хотя бы на Центральном рынке страховой полис купили для этих будок на наши налоги - на случай, если эти непривинченные бараки рухнут торговцам на голову? Наряду со сбором денег необходимо раздать торговцам каски.

И лучший комментарий из всех:

- А это не те самые бомбоубежища?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 23 реакций
Комментарии (0) 23 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Морозы пока откладываются? Метеорологи обещают на следующей неделе теплую погоду

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозу, доступному на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии сохранится теплая погода.

Согласно прогнозу, доступному на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии сохранится теплая погода.

Читать
Загрузка

Витенбергс прогнозирует большой скачок цен на топливо

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

2025 год начался с роста цен на топливо, так как повысился акцизный налог. Акциз на топливо планируется увеличить и в 2026 году, пишет портал NRA.LV.

2025 год начался с роста цен на топливо, так как повысился акцизный налог. Акциз на топливо планируется увеличить и в 2026 году, пишет портал NRA.LV.

Читать

«Ничего себе инфляция!» — рижанин поделился случаем из жизни

Важно 17:49

Важно 0 комментариев

Наверняка каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда какой-нибудь прохожий просил помочь деньгами. Истории бывают разные: кому-то нужны деньги на дорогу, другому - на еду, третий честно говорит - надо опохмелиться. Насколько эти рассказы правдивы, это отдельный вопрос.

Наверняка каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации, когда какой-нибудь прохожий просил помочь деньгами. Истории бывают разные: кому-то нужны деньги на дорогу, другому - на еду, третий честно говорит - надо опохмелиться. Насколько эти рассказы правдивы, это отдельный вопрос.

Читать

Скончался Иван Иванов — экс-депутат Рижской думы и один из создателей Социалистической партии Латвии

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

О смерти Ивана Пимановича Иванова сообщил в "Фейсбуке" поэт и общественный деятель Петр Антропов.

О смерти Ивана Пимановича Иванова сообщил в "Фейсбуке" поэт и общественный деятель Петр Антропов.

Читать

Служба защиты растений напоминает: торговля российскими и белорусскими семенами запрещена

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

Реагируя на жалобы от пользователей соцсетей на торговлю семенами овощей в мелкой расфасовке из третьих стран, Государственная служба защиты растений (ГСЗР, VAAD) призывает покупателей оценить торговцев в соцсетях, прежде чем совершать покупку.

Реагируя на жалобы от пользователей соцсетей на торговлю семенами овощей в мелкой расфасовке из третьих стран, Государственная служба защиты растений (ГСЗР, VAAD) призывает покупателей оценить торговцев в соцсетях, прежде чем совершать покупку.

Читать

Иева Бранте: социальный бюджет — вызов не только для Риги, но и для всей страны

Латышские СМИ 16:40

Латышские СМИ 0 комментариев

"Ничто не изменилось, в этом году социальный бюджет - тоже вызов", - признала в эфире TV24 в программе Preses klubs юрист и независимый депутат Рижской думы Иева Бранте в дискуссии о бюджете столичного самоуправления на 2025 год и о том, как на него влияет сокращение числа новорожденных не только в Риге, но и в Латвии в целом.

"Ничто не изменилось, в этом году социальный бюджет - тоже вызов", - признала в эфире TV24 в программе Preses klubs юрист и независимый депутат Рижской думы Иева Бранте в дискуссии о бюджете столичного самоуправления на 2025 год и о том, как на него влияет сокращение числа новорожденных не только в Риге, но и в Латвии в целом.

Читать

Ринкевич посетит Всемирный экономический форум в Швейцарии

Новости Латвии 16:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 21 по 23 января, то есть со вторника по четверг, президент Латвии Эдгар Ринкевич будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, о чем агентству LETA сообщила канцелярия президента.

С 21 по 23 января, то есть со вторника по четверг, президент Латвии Эдгар Ринкевич будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, о чем агентству LETA сообщила канцелярия президента.

Читать