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Министр обещал, что подешевеет… Насколько изменились цены на лекарства для 85-летней пенсионерки? (1)

la.lv 23 марта, 2025 11:08

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Уже сообщалось, что с этого года действует новая модель ценообразования для лекарств, по которой для оптовых торговцев за распространение одной упаковки рецептурных лекарств установлена фиксированная наценка в размере 0,50 евро, а также введена плата за обслуживание рецептов. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обещал, что в результате внедрения такой модели подешевеют самые дорогие лекарства. Так ли это, разбирался портал la.lv.

Согласно этой модели, покупатели платят за рецепт 75 центов, еще столько же крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта платит государство, а единственным аптекам в населенном пункте государство доплачивает 1,75 евро.

Предполагается, что новая модель улучшает доступность новых инновационных медикаментов: расширен список компенсируемых лекарств и введен единый механизм наценки.

Министр обосновывает внедрение этой модели тем, что в Латвии до сих пор лекарства стоили дороже, чем в Литве и Эстонии.

А что же в реальности? Читатель la.lv прислал наглядный пример, составив таблицу, в которой показано, сколько стоили одни и те же лекарства для 85-летней пенсионерки в сентябре прошлого года и сколько они стоят в марте 2025-го.

Простой подсчет дает результат: ежедневно необходимые для пенсионерки лекарства подорожали на 9,9%. Все медикаменты приобретены в Ilūkstes aptieka.

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Комментарии (1) 22 реакций
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