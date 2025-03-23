Согласно этой модели, покупатели платят за рецепт 75 центов, еще столько же крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта платит государство, а единственным аптекам в населенном пункте государство доплачивает 1,75 евро.

Предполагается, что новая модель улучшает доступность новых инновационных медикаментов: расширен список компенсируемых лекарств и введен единый механизм наценки.

Министр обосновывает внедрение этой модели тем, что в Латвии до сих пор лекарства стоили дороже, чем в Литве и Эстонии.

А что же в реальности? Читатель la.lv прислал наглядный пример, составив таблицу, в которой показано, сколько стоили одни и те же лекарства для 85-летней пенсионерки в сентябре прошлого года и сколько они стоят в марте 2025-го.

Простой подсчет дает результат: ежедневно необходимые для пенсионерки лекарства подорожали на 9,9%. Все медикаменты приобретены в Ilūkstes aptieka.