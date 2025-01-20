Мигранты и ТикТок — какими будут первые указы президента Трампа

Выступая перед сторонниками на митинге MAGA Victory Rally в Вашингтоне накануне инаугурации, Дональд Трамп пообещал действовать с "исторической быстротой", чтобы решить множество проблем, которые он видит. В ходе предвыборной кампании республиканец обещал массовые депортации нелегальных иммигрантов, а на митинге в воскресенье заявил, что это будет одним из направлений его президентских указов.

"Вторжение на наши границы будет остановлено. И все нелегальные нарушители границ в той или иной форме будут возвращаться домой", — сказал он.

Однако некоторые эксперты утверждают, что депортация миллионов нелегальных мигрантов будет сопряжена с серьезными логистическими и юридическими трудностями, а расходы могут исчисляться сотнями миллиардов долларов.

Дональд Трамп также заявил, что издаст указ об отсрочке запрета TikTok, "чтобы мы могли заключить сделку для защиты нашей национальной безопасности". Популярное приложение для просмотра видео перестало открываться в США в субботу поздно вечером после того, как Верховный суд поддержал запрет соцсети по соображениям национальной безопасности. Но спустя несколько часов приложение вернулось.

"Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США!" — говорится в сообщении компании.

Юридические полномочия президента в одностороннем порядке принимать решение о неисполнении закона, который был принят при подавляющей двухпартийной поддержке в апреле и поддержан Верховным судом в пятницу, неясны.

Однако стремительное развитие событий в выходные стало напоминанием о том, насколько кардинально изменились споры о технологиях, социальных сетях и национальной безопасности с тех пор, как Трамп в последний раз был в Белом доме.

Они также показали, насколько внимательно республиканец следит за этими изменениями после успешной кампании, в ходе которой он добился успеха среди избирателей, используя привлекательность социальных сетей.

"Но я сказал, что мы должны спасти TikTok... Мы должны сохранить много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю. Мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям", — сказал он своим сторонникам.

Ранее Дональд Трамп уже говорил, что хранит "теплое место в сердце для TikTok", утверждая, что его аккаунт в этом приложении помог ему привлечь более молодых избирателей для победы на выборах 2024 года.

Однако именно он изначально возглавил усилия по его запрету по соображениям национальной безопасности.

В 2020 году, в конце своего первого президентского срока, он попытался запретить TikTok исполнительным указом и добиться того, чтобы приложение было приобретено компанией Microsoft. В ответ TikTok подал судебный иск против запрета.

На митинге Дональд Трамп также обрушился с критикой на уходящего президента Джо Байдена, назвав время его пребывания на посту "провальной администрацией" и пообещав "положить конец правлению провального и коррумпированного политического истеблишмента".

Он также заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе, которое вступило в силу в воскресенье утром, положив конец 15 месяцам разрушительных боев в секторе, — его заслуга.

Израильтянка Роми Гонен, похищенная ХАМАС в 2023 году, после освобождения из Газы, 19 января 2025Ohad Zwigenberg/AP Photo

"Все это на Ближнем Востоке менее чем за три месяца, не будучи президентом. Я добился большего, не будучи президентом, чем он добился за четыре года, будучи президентом", — сказал Трамп.

США были одной из стран-посредников на переговорах о прекращении огня, и представители Байдена и Трампа приняли в них участие, наряду с Катаром и Египтом.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, в полдень по местному времени. Ранее было принято решение перенести мероприятие в закрытое помещение из-за прогнозируемых низких температур.