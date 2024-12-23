Меня призывают «ликвидировать силами народа»: Наталия Абола обратилась в полицию

-Флаг идейных борцов за #AtkrieviskoLatviju высоко подняла Liana Langa. В ее профиле, разжигающем межнациональную ненависть и направленном на провоцирование этнической розни, появился пост криминального характера с прямым призывом к моей «ликвидации силами народа», пишет Абола.

-Я была вынуждена отправить заявление в госполицию и службу безопасности с просьбой привлечь автора поста Gints Zemitāns к уголовной ответственности по 3-й части 78-й статьи Уголовного закона ЛР:

78.pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana (1) Par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, —

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(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai ja to izdarījusi organizēta grupa, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

В случае отсутствия реакции на мое заявление я намерена обращаться в Европейские институции по правам человека.

Однозначно последует и мое личное исковое заявление в суд для компенсации морального вреда.

Прошу максимальный репост, чтобы обезопасить себя от подобных угроз и действий.

...На прошлой неделе мы писали о том, что известная латвийская телеведущая, продюсер и политик Наталья Абола была приглашена в эфир LTV7, чтобы вместе с другими "русскими" легендами Латвийского телевидения провести последний выпуск новостей на русском языке.

Абола на своей странице в Facebook прокомментировала это событие так: «31-го декабря в эфир на ЛТВ7 выйдет ПОСЛЕДНИЙ выпуск Новостей на русском языке. Прекращение вещания на русском языке в эфире ОБЩЕСТВЕННОГО телевидения вполне логично в свете активизации русофобских действий агрессивного национального меньшинства».

На этот комментарий очень обиделись нацактивисты. Они усмотрели в словах Аболы оскорбление - посчитали, что она назвала латышей - нацменьшинством. На эту тему гудели соцсети, а "Неаткарига" даже взяла комментарии у политологов - должна ли Абола извиниться перед латышами за свои слова?

На это телеведущая ответила в комментарии на press.lv:

"Может быть, сначала извинятся вот такие представители титульной нации? Именно их я имела в виду, когда писала свой пост – агрессивное меньшинство внутри нации, а не вся нация в целом.

«Lukasenko belta

Kā tev kuce nav kauna Latviešus nosaukt okupantu vārdos? Tu pati krievu vecene, kas bojā Latviešiem dzīvi, vēl virināsi savu smirdīgo muti! Ej izvemies, tad virinis savu muti, bļe goda vārds vārds zb, šie krievu kremļa pakalpiņi, vēl kontrolēs, kas ir jādara, utt! Lasaties uz savu sapņu zemi Krievijā. Muti šī krievu vecene virinās, davai man sejā pasaki, ko komentāros vari dirst?»

Не надо интерпретировать мой текст с точки зрения, выгодной агрессивному национальному меньшинству", - написала она.

Переведем цитату из комментария Аболы. Кто-то под именем "Лукашенко белта", написал в адрес Аболы следующее: "Как тебе, с*ке, не стыдно называть латышей словами оккупантов? Ты, русская старуха, которая портит жизнь латышам, еще будешь разевать свой вонючий рот! Иди проблюйся, а потом рот вымой, б** слово чести збс, эти русские кремлевские приспешники, еще будут контролировать, что нужно делать и т.д.! Валите в свою страну грез, в Россию. Эта русская баба еще рот открывает, давай, скажи мне в лицо, что только в комментариях можешь нас**ть?".