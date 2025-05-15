Мечта ленивого, хаотичного и жадного садовода Новости партнеров Редакция PRESS 15 мая, 2025 16:10 Новости партнеров

С 15 по 19 мая мегацены на растения: в магазинах Maxima Latvija c сегодняшнего дня проводится традиционный уже Dārza festivāls – то есть Фестиваль сада.

Это значит, что торговые площади крупнейшего розничного торговца Латвии будут заполнены тысячами цветов, декоративных трав, деревьев и кустарников. Скидки – до 62% (на семена), в среднем на самые разные цветущие растения (в горшках, саженцах и подвесные) — 33-45%. Скажем, популярные красавицы-туи Smaragd высотой метр или чуть больше можно приобрести на 42% дешевле. Все желающие найдут десятки искомых растений. Есть все: гортензии, лаванда, розы, петунии, бегонии, вербена, гвоздика — все, чего просит душа весной. Садовые принадлежности, декор, электрические «штучки» для дизайна тоже со скидкой 40%.

«Весна, даже прохладная, - идеальное время для садоводов-энтузиастов. В этом году на Фестивале сада представлен широкий и особенно выгодный ассортимент — более 100 видов цветов, овощей, ягодных саженцев, а также пряных трав и кустарников. Мы особенно рады, что почти половина ассортимента — это продукция латвийского происхождения, выращенная в питомнике Sedumi профессионалами своего дела. Эти местные растения будут радовать глаз как в классических, так и в хаотичных садах — творите свой мир!» – комментирует инициативу руководитель департамента коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Мы проверили – все так. Практически вся эта потрясающая разноцветная и ароматно-пахнущая красота приехала сюда из известного екабпилсского питомника Sedumi. Эксперт этого хозяйства по просьбе организаторов фестиваля рассказал, как же сформировать самый модный сегодня сад (определяемый еще и как тренд в соцсетях): возле дома, на даче, лоджии-балконе или даже подоконнике.

Понятно, что у каждого свое представление об идеальном саде. Для одних - это аккуратно ухоженный ландшафт с симметричными клумбами, для других — пышное разнообразие растений, которые свободно сосуществуют и создают собственный порядок. Именно этот подход в последнее время вдохновляет все больше людей, особенно в социальных сетях, где хаотичное садоводство становится все более популярным.

Четко организованный хаос – ландшафтный тренд Европы

«В хаотичном садоводстве, которое также можно назвать “подходом ленивого садовода”, хаос рассматривается как преимущество, а не как помеха. Здесь отбрасываются традиционные правила планировки сада, однако это не означает, что не нужно готовиться: важны тщательный выбор растений и, конечно, понимание их совместимости. Такие сады не только выглядят уникально, но и привлекают больше опылителей, улучшают качество почвы и заодно уменьшают потребность в интенсивном уходе. Более того, если планирование и посев у многих вызывают стресс, то хаотичный подход экономит и время, и силы, позволяя природе работать по своим законам и создавать яркий, красивый сад», — объясняет член правления питомника Sedumi Сармис Калниньш.

Хотя этот подход кажется свободным и неструктурированным, хаотичному саду все же нужна продуманная основа. Вот что для такого подхода советует Сармис Калниньш:

1. Начните с простого!

Один из самых легких способов создать хаотичный сад — собрать оставшиеся семена цветов или других растений, перемешать их в одной емкости и просто разбросать на грядке. Остается только ждать и наблюдать, что из этого вырастет. Результат будет ярким и пестрым — словно природный луг.

2. Предусмотрите достаточно места

Если хочется немного структурированного подхода, важно помнить, что каждому растению нужно достаточно пространства для роста. Если посадить их слишком плотно, более сильные, с развитой корневой системой, будут подавлять соседние, менее агрессивные растения.

3. Заботьтесь об основном уходе

Всем растениям необходимы свет, регулярный полив, удобрение и рыхление почвы. Чтобы уход за садом был проще и не занимал много времени, рекомендуется выбирать неприхотливые виды.

4. Сорняки — неизбежная часть сада, но их можно контролировать

Сад — это живой организм, и появление сорняков неизбежно. Чтобы ограничить их распространение, можно использовать мульчирование или накрыть верхний слой почвы агропленкой, оставив отверстия для посадки растений.

5. Экологичные решения

Еще один вариант — уложить подстилку из экологичных материалов, например картона или других целлюлозных изделий, которые со временем разлагаются. Сверху можно насыпать чистый, свободный от сорняков слой почвы, купленный в магазине.

6. Используйте приподнятые грядки

Хорошим решением являются приподнятые грядки или ящики для цветов и овощей, в которых можно создавать разнообразные комбинации растений, трав и овощей.

7. Как выбрать растения?

Каждый хаотичный сад, по сути, уникален, поэтому его можно создавать по собственным правилам. Выбор растений велик и разнообразен, поэтому не стоит себя ограничивать.

Легкую и воздушную текстуру садовой композиции можно создать с помощью вербены или злаков, например мятлика. Структуру придадут калибрахоа, аргирантемум самых разных оттенков или шалфей.

Массивность и выразительность можно получить с помощью пеларгоний разных цветов, пестрых калибрахоа или колеусов. Если хочется добавить структуры, подойдут георгины или злаки разной формы и длины. Но это лишь несколько примеров — в ассортименте Фестиваля сада в магазинах Maxima Latvija вы найдете множество других растений, которые отлично подойдут для хаотичного сада.

И не стоит бояться использовать пряные травы и даже овощи. Это сделает сад более интересным и практичным. На клумбах рядом с цветами можно посадить мяту, розмарин, тимьян, базилик, петрушку, лаванду и другие любимые пряности. Для хаотичного сада можно выбрать даже экзотические овощи — например, дыни или арбузы.

Изучала вопрос Людмила ВЕВЕРЕ

(!) Торопитесь – у вас есть пять дней, по 19 мая включительно. Магазины полны растений, но, как показывает практика, экономные люди в такие моменты быстро все разбирают.

Подробная информация и ассортимент Фестиваля сада есть в Интернете: https://www.maxima.lv/akcijas-avizes/darzafestivals