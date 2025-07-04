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Maxima Latvija подвела итоги первой недели инициативы «Корзина низких цен»

Новости партнеров Редакция PRESS 4 июля, 2025 12:42

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Прошла первая неделя с момента запуска компанией Maxima Latvija инициативы «Корзина низких цен» в рамках подписанного меморандума, и отклик покупателей оказался значительным: спрос на товары из корзины вырос в среднем на 40%, сообщают представители компании.

Самыми востребованными продуктами стали огурцы, яйца и капуста. Некоторые товары, такие как лосось, яйца и мука, пользовались настолько высоким спросом, что временно наблюдался их дефицит. Среднее снижение цен на товары из корзины низких цен за первую неделю составило около 30%, причем 40% из 10 включенных в корзину продуктов были произведены местными производителями.

«Будучи первыми, кто внедрил инициативу «Корзина низких цен», мы уже сейчас можем сделать ценные выводы и выявить тенденции, чтобы сделать предложение еще более привлекательным для жителей. Результаты первой недели ясно показывают, что эта инициатива действительно важна для жителей Латвии и позволяет экономить в повседневной жизни, выбирая основные продукты питания по доступным ценам. Чтобы обеспечить такие низкие цены, Maxima Latvija вложила значительные ресурсы и тесно сотрудничала с партнерами. Средняя наценка на товары корзины позволяет покупателям приобретать их практически по себестоимости. При этом мы продолжаем предлагать клиентам широкий ассортимент повседневных продуктов питания и товаров первой необходимости по низким ценам, а также акции за пределами «Корзины низких цен», чтобы каждый покупатель в магазинах Maxima мог ежедневно находить нужные товары по максимально выгодной цене», — подчеркнул директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija Эдвинс Лакстигала.

Актуальный состав корзины доступен со вторника по понедельник, его содержимое публикуется в еженедельной акционной газете Maxima и специально маркируется на полках магазинов. Дополнительная информация о продуктах, включенных в корзину, доступна на сайте Maxima, в мобильном приложении, социальных сетях, на телевидении и других каналах. В рамках дальнейшего развития инициативы Maxima активно работает над созданием новых активностей, которые помогут покупателям в полной мере воспользоваться возможностями и преимуществами «Корзины низких цен».

Ознакомиться с предложениями "Корзины низких цен" можно по этой ссылке:  https://www.maxima.lv/zemocenugrozs

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