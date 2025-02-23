Маск опроверг сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от Starlink при отказе от сделки с США

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на свои источники, что вопрос об этом был поднят американскими переговорщиками после того, как Украина отказалась подписывать первоначальный вариант соглашения по редкоземельных металлам с Вашингтоном.

«Это неправда. Reuters лжет», — написал соратник Трампа и глава созданного им департамента эффективности правительства США Илон Маск в X.

После начала полномасштабного российского вторжения Маск поставил в Украину тысячи терминалов Starlink, которые производит его компания SpaceX. Для ВСУ терминалы Starlink имели критическую значимость в условиях потери сотовой связи и интернета.

Однако Starlink позже ограничила возможности их использования в военных целях.