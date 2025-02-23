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Маск опроверг сообщение Reuters об обсуждении отключения Украины от Starlink при отказе от сделки с США

© BBC 23 февраля, 2025 12:27

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Миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X опроверг сообщение агентства Reuters об обсуждении отключения Украины от спутникового интернета Starlink.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на свои источники, что вопрос об этом был поднят американскими переговорщиками после того, как Украина отказалась подписывать первоначальный вариант соглашения по редкоземельных металлам с Вашингтоном.

«Это неправда. Reuters лжет», — написал соратник Трампа и глава созданного им департамента эффективности правительства США Илон Маск в X.

После начала полномасштабного российского вторжения Маск поставил в Украину тысячи терминалов Starlink, которые производит его компания SpaceX. Для ВСУ терминалы Starlink имели критическую значимость в условиях потери сотовой связи и интернета.

Однако Starlink позже ограничила возможности их использования в военных целях.

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