Магическая сумма? Соцсети в шоке от медстраховки президентской канцелярии

Со страховщиком заключен договор на сумму 41 999,99 евро.
Специалист по рекламе Эрикс Стендзеник не скрывает удивления: «И совершенно случайное число! Как такое может быть! Девять - это вообще число магическое.
Pie kam, pilnīgi nejaušs cipars!— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) December 13, 2024
Nu kā šitā var sakrist!
Devītnieki vispār ir ļoti maģisks skaitlis. https://t.co/17wUNWy6q5
Под постом развернулась оживлённая дискуссия. Люди обсудили медстраховку чиновников и простых смертных.
-Почему госслужащие и чиновники годами не были заинтересованы в сокращении очередей к врачу? Суперстраховка!!! Администрация президента хочет бесплатную медицину, но пенсионеры и простые люди ждут обследования по году и сами покупают лекарства.
-Коммунисты здесь не будут поддерживать коммунизм. Партия превыше всего...
-Дай 5!
-4.99!
-От 42 000 евро действуют другие требования к закупкам.
Стендзениекс: Я знаю, поэтому мне уже интересно. До сих пор существует совершенно непонятная никому мистическая связь между Covid-19 и объявлением чрезвычайного положения, приостановкой действия закона о закупках, с моментальным скачком смет и исчезновением из них 0,999999. Вселенная непостижима, а квантовые законы удивительны.