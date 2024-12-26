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Магическая сумма? Соцсети в шоке от медстраховки президентской канцелярии

Редакция PRESS 26 декабря, 2024 10:25

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Пользователи соцсетей активно обсуждают удивительные цифры, в которые вылилось медицинское страхование сотрудников канцелярии президента ЛР.

Со страховщиком заключен договор на сумму 41 999,99 евро.

Специалист по рекламе Эрикс Стендзеник не скрывает удивления: «И совершенно случайное число! Как такое может быть! Девять - это вообще число магическое.

Под постом развернулась оживлённая дискуссия. Люди обсудили медстраховку чиновников и простых смертных.

-Почему госслужащие и чиновники годами не были заинтересованы в сокращении очередей к врачу? Суперстраховка!!! Администрация президента хочет бесплатную медицину, но пенсионеры и простые люди ждут обследования по году и сами покупают лекарства.

-Коммунисты здесь не будут поддерживать коммунизм. Партия превыше всего...

-Дай 5!

-4.99!

-От 42 000 евро действуют другие требования к закупкам.

Стендзениекс: Я знаю, поэтому мне уже интересно. До сих пор существует совершенно непонятная никому мистическая связь между Covid-19 и объявлением чрезвычайного положения, приостановкой действия закона о закупках, с моментальным скачком смет и исчезновением из них 0,999999. Вселенная непостижима, а квантовые законы удивительны.

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Важно 13:16

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Важно 12:40

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