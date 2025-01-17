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Lursoft: в прошлом году «демография» предприятий в Латвии оставалась отрицательной

© LETA 17 января, 2025 19:00

Бизнес 0 комментариев

В 2024 году количество предприятий увеличилось в 25 самоуправлениях, свидетельствуют данные "Lursoft".

У более чем половины самоуправлений в прошлом году был положительный баланс по количеству предприятий, а в 25 самоуправлениях количество новых предприятий превысило количество ликвидированных.

Особо "Lursoft" выделяет Ливанский и Адажский края, где количество новых предприятий в 2024 году на 70% превысило количество ликвидированных.

Как отмечает "Lursoft", хотя в прошлом году в Ливанском крае увеличилось количество ликвидированных предприятий, число вновь зарегистрированных росло еще быстрее. В прошлом году в этом самоуправлении было ликвидировано 21 предприятие, а зарегистрировано было 37 новых предприятий, то есть общее количество предприятий в крае выросло на 16.

В Адажском крае количество ликвидированных предприятий в прошлом году продолжало сокращаться, а количество новых предприятий росло - за год было ликвидировано 88 предприятий, а количество новых предприятий составило 153. Количество новых предприятий в Адажском самоуправлении за год увеличилось на 26,45%, а в Ливанском крае - в 2,5 раза.

Как отмечает "Lursoft", хотя большая часть предприятий зарегистрирована в Риге, в последние годы наблюдается тенденция к снижению их доли в общем количестве новых предприятий в стране. Например, в 2022 году в Риге было зарегистрировано 47,13% всех новых предприятий, а 2023 году - 46,47%, а в прошлом году - 45,76%.

В 2024 году количество новых предприятий в столице увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4,64% до 4265. В то же время выросло и количество ликвидированных предприятий - на 598, или 14,88%, таким образом, общий баланс в Риге был отрицательным. Общее количество предприятий в столице за год уменьшилось на 353.

В других самоуправлениях в прошлом году также наблюдался отрицательный баланс количества предприятий. Среди них "Lursoft" выделяет Краславский край, где количество ликвидированных предприятий в прошлом году значительно увеличилось - до 240, а число новых предприятий продолжало сокращаться - 52. Краславский край стал одним из тех самоуправлений, где в 2024 году было одно из самых резких сокращений числа новых предприятий - на 18,75%. Еще более резкое снижение зафиксировано только в Алуксненском (29,5%), Аугшдаугавском (21,21%) и Елгавском краях (20,57%).

Как сообщалось, в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 9320 новых предприятий, что на 6,2% больше 2023 года.

В то же время увеличилось и количество ликвидированных компаний - до 9432, что на 20% больше. Хотя в прошлом году ликвидировано было больше предприятий, чем зарегистрировано новых, "Lursoft" отмечает, что это второй самый низкий показатель ликвидаций за последние десять лет - еще меньше предприятий было ликвидировано только в 2023 году.

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