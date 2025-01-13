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Лос-Анджелес: ветер снова усилился, 150 тысяч человек эвакуируются, ещё 166 тысяч готовятся

© BBC 13 января, 2025 08:27

Мир 0 комментариев

Один из самых разрушительных лесных пожаров в истории США, уничтоживший уже несколько районов Лос-Анджелеса на этой неделе, в субботу изменил направление из-за ветра, в результате чего 153 тысячи человек подлежат немедленной эвакуации и еще 166 тысяч получили предупреждения готовиться покинуть свои дома.

Пожары охватили регион Лос-Анджелеса в минувший вторник. В настоящий момент город окружают пять отдельных очагов общей площадью 15 тысяч гектаров. Еще три очага удалось локализовать.

Десятки тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома. 12 тысяч строений сильно повреждены или полностью разрушены огнем.

Несколько звезд Голливуда лишились своих домов, среди них Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Билли Кристал. Последним о том, что остался без жилья, сообщил звезда «Храброго сердца» Мэл Гибсон.

Сообщается о гибели по меньшей мере 11 человек, но ожидается, что число жертв вырастет, когда огонь будет взят под контроль и пожарные смогут обыскивать дома. К утру воскресенья число погибших, по сообщениям городских властей, возросло до 16.

В субботу пожар распространился на новые районы города, после того как ветер снова усилился после кратковременного затишья.

По мнению эксперта по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдона Пронто, сочетание дикой и городской местности вокруг Лос-Анджелеса может означать, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью потушить пожары.

«Это новый тип пожара [для Америки], который мы наблюдаем», — говорит Пронто, начинавший свою карьеру пожарным в Лесной службе США.

По его словам, в Европе с такими пожарами уже знакомы, и у всех были катастрофические последствия.

Чрезвычайные службы предупреждают, что ситуация остается очень опасной.

«Ветер в ближайшие дни снова усилится», — заявил Дин Крисвелл, глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Власти заявляют, что пока не могут назвать причину пожаров.

Лесные пожары возникают естественным путем. Ученые утверждают, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, значительно меняет погоду и динамику пожаров.

Претензии к властям

Среди жителей Лос-Анджелеса нарастает недовольство действиями властей и их неготовностью к такого рода катаклизмам.

Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что по его распоряжению будет проведено независимое расследование работы чрезвычайных служб.

В частности, в первые часы возникновения пожара выяснилось, что для его тушения нет достаточных запасов воды. По словам губернатора, это очень тревожный знак, и в ходе расследования должны быть даны ответы на многие вопросы.

Глава пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули указывает на недавнее сокращение финансирования службы.

По ее словам, ее департамент хронически испытывает нехватку ресурсов и персонала.

На фоне сообщений о мародерстве в эвакуированных зонах введен комендантский час. Сообщается о десятках арестов.

В некоторых районах жители сами создали вооруженные патрули для охраны территории.

 

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