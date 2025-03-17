Лондон готов отправить миротворцев в Украину «на годы»

Тысячи британских миротворцев могут быть размещены в Украине "столько, сколько потребуется" для защиты страны от дальнейшего российского вторжения. Такие обязательства готов взять на себя премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет в воскресенье, 16 марта, британская газета The Times.

По данным издания, уже 20 марта главы оборонных ведомств стран "коалиции желающих" проведут в Лондоне встречу, в ходе которой "в мельчайших подробностях" будут обсуждаться детали возможного размещения миротворческих сил в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня с РФ.

Переговоры о размещении войск в Украине после организованного Лондоном онлайн-саммита "коалиции желающих" ведут около полудюжины стран, пишет The Times. Среди них - Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия. Предполагается, что в Украину будут отправлены до 30 тысяч военных, а остальные страны коалиции помогут "с оружием и логистикой".

Вместе с тем Стармер не стал отвечать на вопрос о том, будут ли миротворцы уполномочены открывать огонь в случае нарушения режима прекращения огня со стороны РФ. Вероятно, "правила ведения боевых действий" станут темой ближайших обсуждений в рамках коалиции, пишет британская газета.

Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Тем временем президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о том, что 18 марта у него состоится разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Reuters. По данным агентства, во время беседы, которая, вероятно, произойдет по телефону, будет поднят "территориальный вопрос" и вопрос контроля над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.

"Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы, - цитирует Reuters Трампа. - Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы."

Ранее о намеченных прямых переговорах Путина и Трампа сообщил спецпосланник американского президента по Украине Стивен Уиткофф. По его словам, в ходе беседы лидеры стран обсудят идею о 30-дневном прекращении огня, на которую ранее согласилась Украина. Киев при этом не стал выставлять особенных предварительных требований, но Владимир Путин стал рассказывать о "нюансах", которые якобы мешают ему согласиться с обозначенными условиями перемирия. Стармер на фоне этого заявил, что президент РФ "не настроен на мир".

Россия выступает против миротворцев из стран НАТО в Украине

Между тем Москва считает "неуместным и абсурдным" обсуждение возможной отправки миротворческого контингента из стран НАТО и ЕС в Украину в случае прекращения огня, заявил в интервью изданию "Известия" замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, России "абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве".

"Если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", - считает российский дипломат.

С аналогичными заявлениями ранее выступали и другие официальные лица в РФ. При этом Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа, а США не будут иметь ничего против отправки европейских миротворцев в страну.