Многие супруги опасаются, что после заключения брака автоматически отвечают по долгам друг друга. Однако латвийское законодательство исходит из принципа раздельной ответственности. Часть первая статьи 100 Гражданского закона прямо устанавливает: имущество одного супруга не отвечает по обязательствам другого. Поэтому сам факт брака не делает жену должником по лизингу, оформленному мужем.
Когда возможны исключения
Статьи 95 и 96 закона предусматривают участие супругов в покрытии семейных расходов. Если автомобиль приобретался и использовался преимущественно для нужд семьи, взыскание может затронуть общее имущество супругов. Однако это не означает автоматического возникновения у жены обязанности отвечать по договору. Речь идет не о появлении нового должника, а о возможном обращении взыскания на общее имущество.
Отдельное и общее имущество супругов
Закон различает общее и отдельное имущество супругов. Согласно статье 91 закона, к отдельному имуществу каждого супруга относятся имущество, принадлежавшее ему до заключения брака, а также полученное во время брака безвозмездно (например, в дар или по наследству), предметы личного пользования и профессиональной деятельности, доходы от отдельного имущества, не направленные на нужды семьи, а также имущество, приобретенное взамен такого имущества.
На отдельное имущество жены взыскание по личным долгам мужа обращено быть не может. Иными словами, если, например, квартира принадлежала жене еще до брака либо была получена ею по наследству или в дар, такое имущество обычно считается ее отдельной собственностью и (при подтверждении его статуса как отдельного имущества супруги) не может использоваться для погашения личных долгов мужа.
В соответствии со статьей 89 закона имущество, приобретенное во время брака, при отсутствии доказательств обратного считается общим. Если муж не сможет погасить задолженность, статья 99 позволяет кредитору обратить взыскание сначала на его личное имущество, а при его недостаточности — на его долю в общем имуществе супругов. При этом часть третья статьи 100 дает жене право требовать раздела общего имущества и освобождения своей доли от взыскания.
Что будет с автомобилем
Лизинг представляет собой долгосрочную аренду с возможностью выкупа. До полного исполнения договора автомобиль обычно остается собственностью лизинговой компании. При прекращении платежей договор может быть расторгнут, а автомобиль возвращен лизингодателю. Дальнейшие требования предъявляются к должнику — мужу — в пределах его ответственности.
Когда жена действительно отвечает по обязательству
Жена становится обязанной по договору лизинга, только если:
• сама подписала договор;
• выступила поручителем;
• иным образом приняла на себя обязательства по договору.
Во всех остальных случаях долг остается личным обязательством мужа.
Как жене защитить себя
С точки зрения закона один из надежных способов защиты — не становиться стороной кредитного обязательства, то есть не подписывать договор лизинга, поручительства или иные гарантийные обязательства, связанные с ним.
В таком случае действует положение части первой статьи 100 закона, согласно которому имущество одного супруга не отвечает по долгам другого. Это означает, что при отсутствии участия жены в сделке долг остается исключительно личным обязательством мужа.
Второй важный инструмент защиты связан уже не с конкретным договором, а с общей организацией имущественных отношений в браке. Супруги вправе заранее (до заключения договора лизинга) изменить законный режим имущества, заключив брачный договор в порядке, указанном статьями 114–116 закона.
В таком договоре они могут установить режим полной раздельности имущества, предусмотренный статьей 117 закона. В этом случае каждый супруг сохраняет полную самостоятельность в отношении своих доходов, приобретений и обязательств, а любые споры о возможной «общности долгов», как правило, не возникают, так как меняется сам режим имущественной ответственности супругов.
Помимо отказа от участия в кредитном обязательстве и возможности заключения брачного договора о раздельности имущества, закон предоставляет дополнительную защиту уже на стадии взыскания долга.
Согласно части третьей статьи 100 закона, если взыскание по долгам мужа обращено на общее имущество супругов, жена вправе требовать раздела имущества и освобождения своей доли от взыскания. Если же взыскание ошибочно обращено на ее отдельное имущество (статья 91 закона), она также вправе требовать освобождения этого имущества от взыскания (часть вторая статьи 100 закона).
Заключение
Таким образом, защита имущественных прав жены в подобных ситуациях строится на двух простых, но юридически значимых принципах: либо она не принимает на себя обязательства и тогда действует прямая норма о раздельной ответственности супругов, либо заранее фиксирует раздельный имущественный режим через брачный договор, существенно снижая риск имущественных последствий, связанных с обязательствами другого супруга.
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