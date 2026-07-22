Отдельное и общее имущество супругов

Закон различает общее и отдельное имущество супругов. Согласно статье 91 закона, к отдельному имуществу каждого супруга относятся имущество, принадлежавшее ему до заключения брака, а также полученное во время брака безвозмездно (например, в дар или по наследству), предметы личного пользования и профессиональной деятельности, доходы от отдельного имущества, не направленные на нужды семьи, а также имущество, приобретенное взамен такого имущества.

На отдельное имущество жены взыскание по личным долгам мужа обращено быть не может. Иными словами, если, например, квартира принадлежала жене еще до брака либо была получена ею по наследству или в дар, такое имущество обычно считается ее отдельной собственностью и (при подтверждении его статуса как отдельного имущества супруги) не может использоваться для погашения личных долгов мужа.