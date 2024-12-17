Литва покупает танки Leopard: новый этап в модернизации литовской армии

Как сообщил BNS представитель министра Игнас Гринявичюс, будет закуплено 44 танка.

Более ранняя дата их поставки обсуждается после увеличения финансирования обороны.

"На встрече с главой (компании по производству танков - BNS) KNDS мы обсудили возможности промышленности произвести и поставить танки до 2030 года. В ближайшее время мы продолжим разговор в Литве", - сказала министр в комментарии, переданном BNS.

Шакалене ранее заявляла, что эта закупка танков знаменует собой новый этап в модернизации литовской армии, является важным шагом в укреплении национального потенциала, повышении целостности и взаимодействия с немецкими вооруженными силами.

Литва решила закупить танки в начале года, чтобы создать в своей армии дивизию. Литва намерена организовать закупку танков поэтапно, чтобы быстрее обзавестись средствами ПВО.

Согласно первоначальному соглашению, первая танковая рота должна прибыть в Литву в 2029 году, а полный танковый батальон будет сформирован в 2034 году.

Литва хотела бы ускорить поставки танков, поскольку стремится к 2030 году развить полную мощность национальной дивизии. По оценкам представителей Министерства обороны, при нынешнем финансировании обороны эта цель может быть достигнута только между 2036 и 2040 годами.