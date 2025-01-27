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Лишние люди: дом для одиноких инвалидов молит о помощи

Редакция PRESS 27 января, 2025 17:29

Новости Латвии 0 комментариев

Крик души - так можно назвать пост рижанки Лайлы, которая проживает в Иманте в доме для одиноких инвалидов. Вот что она рассказывает...

-ОЧЕРЕДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ собирается совершить РД. (понимаю, большинства это не касается, но ... видимо, деньги на столбики закончились, ой, как же без них)

В их планах снять дежурных в домах для одиноких инвалидов по адресу Имантас 8 линия 1, во всех трёх корпусах.

В доме действительно 90% ОДИНОКИХ жильцов с инвалидностью. Для многих дежурные единственная помощь по связи с миром. У половины вообще один звонок в кнопочном телефоне запрограммирован - звонок дежурному. И дежурный всегда придет на помощь - если сломался замок, выгорела лампочка, засорилась раковина. Ни то, что он сам чинит, но дежурный для наших людей - связь с мастерами, службой спасения итд..

Также в доме нередко что то загорается, дежурному приходит сигнал и он проверяет квартиру, где сработал дым- детектор. Также помогает вызвать скорую помощь. Также пускает в дом разных курьеров и помощников, поскольку большинство жильцов не способны запомнить код на двери и заходят с чипом.

Также дежурный постоянно просматривает камеры. Не может быть такого, что ты упал во дворе и никто не заметил.

И этого всего дума нас собирается лишить.

У них, видимо, больше нечем платить зарплату 12 дежурным.

Их увольнение будет катастрофой и смертью для многих. Это ОДИНОКИЕ ИНВАЛИДЫ с разной степени беспомощности. Для нас Ушаков в 2014 году этот спецпроект сделал, что бы нам было дано ещё хоть немного хорошей жизни до попадания в пансионат или гроб. Сама живу там с первого дня (я стала бомжом из за денационализации). Счастлива и рада за каждый день, прожитый тут. Я ещё ходячая, но тоже бывала нужна помощь дежурных.

Мы собираем подписи под письмом в думу, где это всё изложено, но ... мы же лишние, никому не нужные.

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