Lidl пообещал до лета не поднимать цены на отдельные категории товаров

Отметим, речь не идет о всех товарах. А о следующих брендах:

на все молочные продукты частного бренда «Pilos»;

на все мясные продукты бренда «Pikok»;

на напитки, воду и соки «Saguaro» и «Solevita»;

на основную часть продуктов «SnackDay».

«Пусть другие планируют рост цен, мы за ними не последуем. Наши убеждения основываются на честной ценовой политике, а не на искусственных наценках, за которыми время от времени следуют скидки. Наш неизменный приоритет - обеспечить, чтобы каждая семья могло позволить себе высококачественные важные в повседневной жизни продукты без постоянного роста расходов, и мы нашли решение, как это сделать за счет своих ресурсов», - подчеркнул Мачей Урбански (Maciej Urbanski), председатель правления «Lidl Latvija».

Несмотря на то, что стабильность цен является вызовом из-за изменчивой экономической ситуации как в Европе, так и в мире, благодаря длительному сотрудничеству с поставщиками и эффективному планированию «Lidl Latvija» нашла возможности, позволяющие сохранить стабильность и поддержать клиентов.