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Lidl пообещал до лета не поднимать цены на отдельные категории товаров

Редакция PRESS 26 марта, 2025 16:27

Бизнес 0 комментариев

пресс-фото

Магазины Lidl решили бороться с паникой у населения, вызванной сообщением о грядущем повышении цен на поставки продуктов многих производителей. И официально пообещали с сегодняшнего дня и как минимум до лета сохранить неизменными цены на сотни повседневных продуктов питания.

Отметим, речь не идет о всех товарах. А о следующих брендах:

  • на все молочные продукты частного бренда «Pilos»;
  • на все мясные продукты бренда «Pikok»;
  • на напитки, воду и соки «Saguaro» и «Solevita»;
  • на основную часть продуктов «SnackDay».

«Пусть другие планируют рост цен, мы за ними не последуем. Наши убеждения основываются на честной ценовой политике, а не на искусственных наценках, за которыми время от времени следуют скидки. Наш неизменный приоритет - обеспечить, чтобы каждая семья могло позволить себе высококачественные важные в повседневной жизни продукты без постоянного роста расходов, и мы нашли решение, как это сделать за счет своих ресурсов», - подчеркнул Мачей Урбански (Maciej Urbanski), председатель правления «Lidl Latvija».

Несмотря на то, что стабильность цен является вызовом из-за изменчивой экономической ситуации как в Европе, так и в мире, благодаря длительному сотрудничеству с поставщиками и эффективному планированию «Lidl Latvija» нашла возможности, позволяющие сохранить стабильность и поддержать клиентов.

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