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Лидака предупреждает о возможном «культе черных кошек» в связи с успехом фильма «Поток»

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 января, 2025 17:20

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Успех латвийского анимационного фильма "Поток" (Straume) вызвал у политика Ингмарса Лидаки опасения, которыми он поделился в своем посте в "Фейсбуке", пишет Tautaruna.nra.lv.

Вот что он думает по этому поводу:

"Маленькие раздумья о триумфе "Потока". Все замечательно! Поздравляю! Но помню, какая реакция в старину последовала после популярности фильма про Лэсси на тогдашнем телевидении... Бум колли и множество БРОШЕННЫХ собак! "101 далматинец"... "Комиссар Рекс"... То же самое! ВАШЕЙ СЕМЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ НУЖНА ЧЕРНАЯ КОШКА!" - взывает Лидака к здравому смыслу.

В комментариях откликнулось довольно много людей, и вот что они пишут:

- Согласна. Культ уже начался. Обязательно и в самом деле не надо!

- Достаточно, если нарисуют на стене дома.

- У нас число кошек не изменится под влиянием фильма...

- Соседка рассказала, что, видимо, сектанты пробудились, так как у подруги молодые люди нагло украли (забрали) черного кота, гулявшего по улице. У меня тоже возникли подозрения об эффекте "Потока".

- Я бы не удивилась, если бы начался такой бум. В некоторых группах уже ищут черных котят.

- Я про себя о том же самом подумал: сейчас каждому понадобится черный кот...

- То же самое было со "101 далматинцем". Надо надеяться, что общество все же сохранит здравый смысл и не кинется перекрашивать в черный белых, рыжих, серых и полосатых кошек.

- Спасибо, этот пост как раз вовремя.

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Комментарии (0) 31 реакций
Комментарии (0) 31 реакций
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