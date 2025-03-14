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Латышка из Даугавпилса, которая не смогла доказать знания госязыка: а у Ринкевича есть аплиециба?

Редакция PRESS 14 марта, 2025 07:30

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LETA

Недавно художница из Даугавпилса по имени Сандра поделилась в социальных сетях своей историей, которая вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Сандра пишет, что подала заявку в Дирекцию автотранспорта на получение удостоверения водителя такси и приложила выписку из школьного аттестата как доказательство знания латышского языка. Однако художница столкнулась с сомнениями в своей латышскости и получила ответ от сотрудницы Дирекции с просьбой предоставить другой документ.

Художница предложила диплом академической степени Латвийской художественной академии в качестве подтверждения, но столкнулась с абсурдной ситуацией: в дипломе не оказалось отметки о знании латышского языка, а лишь предметы, такие как история культуры, композиция, философия и психология, которые она, конечно, изучала на госязыке.

В своем посте женщина отметила, что государство защищает себя от иммигрантов, но в таком случае законодатели сами должны проходить курсы латышского языка. Художница также отмечает, что люди предпочитают оставаться в стороне и не вмешиваться в проблемы других, пока это не касается их собственной жизни. В своем Instagram она также обратилась к президенту Эдгару Ринкевичу с вопросом - есть ли у него документ, удостоверяющий, что он говорит по-латышски?

Ранее преподаватель латышского языка и магистр филологии Нора Эверсоне, имеющая 15-летний стаж работы, была возмущена проверками знаний государственного языка среди педагогов. Она считает, что проведение подобных тестов в отношении учителей латышского языка неоправданно и оскорбительно.

 

 

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