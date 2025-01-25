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«Латыш под стол должен лезть, а полиция не может его защитить — это нормально?»: Бутанс о фанах «Аякса» (1)

Редакция PRESS 25 января, 2025 18:35

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Депутат Сейма от Нацобъединения Артур Бутанс написал в соцсети "Х" следующий пост по поводу болельщиков "Аякса" и недавнего инцидента у памятника Свободы:

"Ситуация: латыши недалеко от стадиона сидят в баре с атрибутикой РФС и ждут футбольного матча. Заходят четверо полицейских и просят снять шарф РФС и сидеть тихо - сейчас мимо пойдет толпа фанатов "Аякса", и они вчетвером не справятся с ними.

Нормально ли это, что латыш должен чуть ли не под стол лезть, так как полиция неспособна его защитить? В своей стране!"

В "Фейсбуке" он раскрывает эту тему более подробно, в частности, там он пишет:

"У нашего алтаря Свободы - памятника Свободы - все пущено на самотек. Пинают журналиста ЛТВ, мочатся на памятник Свободы. Но ведь было известно и число фанатов, и маршрут, и предполагаемое поведение. Тогда почему не было действий? Ошибка в планировании или недостаток воли?

Как такое может быть, что 16 марта, когда 90-летние латышские воины возлагают цветы к подножию памятника Свободы, угроза считается больше и полицейских больше, чем тогда, когда туда идут пьяные футбольные хулиганы в расцвете сил?"

На оба поста откликнулось довольно много людей в соцсетях.

В частности, заявляют следующее:

- А что эти четверо полицейских могли сделать с толпой?

- Все очень правильно со стороны полиции. Они не могут телепортировать остальных полицейских в это место.

- Не надо провоцировать, Артур. С футболом так во многих странах. И все это нытье потому лишь, что ты не в коалиции.

- В своей стране? Эта страна принадлежит иностранным господам, мудак ты, и этим иностранным господам до такой степени насрать на каких-то фанатов в каких-то барах, что ты и представить себе не можешь. Полиция - для того, чтобы защищать местных подручных иностранных господ и собирать штрафы. Вот и все.

- Полиция не сказала футболистам: лучше проиграйте, потому что победа может разозлить и взбесить болельщиков "Аякса"?

- Ну... к нам в студию зашли два фаната. Спросили, кто выиграет. Мы ответили: конечно, мы. Поржали, выпили и распрощались. Не надо все это преувеличивать. Никто никого не хочет трогать, только хорошо провести время в Риге.

- Это определенно нехорошо. Но такова реальность. Попробуй в Стамбуле в районе противника пройтись в майке или шарфе "Галатасарая" или "Фенербахче"? Ненормально, что турок лупит турка, нет? В Стамбуле?

- Все нормально. Почитай Меркеля, депутат, латышам надо было еще и спрыгивать с дороги в канаву и снимать шапку, когда ехал немецкий или польский барин. А до скольки латышам разрешалось праздновать свадьбу в те времена?

- Расскажите, как менты должны были действовать в такой ситуации. Дубинкой махать перед толпой или звать кого-то с пулеметом?

- Так идет десятилетиями, бездействие и бестолковость Нацобъединения, входящего в коалицию привели к ситуации, когда латышам в Латвии нужна защита полиции от нескольких сотен голландцев, мочившихся на памятник Свободы. Может быть, вашей бранже надо потолковать с каким-нибудь гештальт-терапевтом?

- Министр внутренних дел, наверное, в Латвии подал бы в отставку лишь тогда, если бы эти фанаты снесли памятник Свободы!

- У нас в стране вообще что-нибудь в порядке? Полный бардак во всех сферах!

- Стыдно читать это дерьмо... Автор, конечно, тотальный дурак-популист. Литовцы сейчас конкретно ржут над нашей мягкотелостью.

- А что будет делать Рижская дума, если приедет 10 тысяч фанатов? Тут разве что 600-800 было.

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Комментарии (1) 69 реакций
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