На проведение турнира государством и Рижским самоуправлением выделено софинансирование в общем объеме почти 11,6 млн евро, а вклад в экономику представители государства и организаторов оценивают в сумму до 90 млн евро.

Экономисты признают, что эти прогнозы звучат слишком оптимистично, однако не сомневаются, что турнир будет прибыльным и для индустрии туризма и гостеприимства, и для экономики в целом.

В публично доступных документах, рассмотренных Кабинетом министров, можно найти несколько прогнозов относительно ожидаемого количества болельщиков "EuroBasket 2025" и соответствующей выгоды для народного хозяйства.

Возможное количество фанатов баскетбола, которые могли бы посетить мероприятия, в документах указано очень разное - от 35 000 до 164 000. Самые крупные прогнозируемые цифры - это не количество гостей, а суммарный показатель количества ночей, которые фанаты проведут в Латвии. Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) в 2021 году попросил Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) спрогнозировать потенциальную выручку от посещения "EuroBasket 2025" иностранцами, чтобы использовать эту информацию при подготовке заявки на проведение турнира.

В своих прогнозах на 2021 год ЛАИР опиралось на прежний опыт и расчеты организаторов крупных мероприятий и предположило, что, проведя в Латвии две ночи, каждый посетитель крупного мероприятия потратит примерно 500 евро.

Позициями расходов, на которые посетители мероприятий тратят деньги, являются ночлег, питание, транспорт, билеты на мероприятие, развлечения и отдых, экскурсии, сувениры, шопинг, различные другие услуги.

Опираясь на информацию ЛБС, ЛАИР сделало прогноз, что доходы от группового турнира "EuroBasket 2025" могут быть в пределах от 17,5 до 20 млн евро, а на финальном этапе соревнований могут вырасти еще на 72 млн евро, таким образом, общая выручка составит от 89,5 до 92 млн евро.

В том числе прогнозировалось, что на групповом турнире общее число фанатов в Риге может достигнуть 10 000, они будут находиться в Латвии 7-8 ночей и потратят в среднем 250 евро за сутки.

Таким образом, ЛАИР подсчитало, что выручка от болельщиков пяти команд группового турнира "EuroBasket 2025" может составить от 17,5 до 20 млн евро.

В то же время в 1/8 полуфинала, в котором сыграют 16 команд, ЛАИР ожидает на каждую команду по 2500 фанатов, или в общей сложности по 40 000 - они могут провести в Латвии три ночи и в среднем потратить 250 евро за сутки.

Таким образом, прогнозируемая выручка от болельщиков, которые посетят матчи 1/8 финала, составит 30 миллионов евро.

(LETA+)