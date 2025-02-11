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Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с ОАЭ в сфере искусственного интеллекта: Силиня

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере искусственного интеллекта как в академическом секторе, так и в предпринимательстве, подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в ОАЭ.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник премьера по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере, чтобы укрепить сотрудничество в сфере новых технологий и экспорта, Силиня во вторник вместе с латвийскими предпринимателями встретилась с министром ОАЭ по искусственному интеллекту, цифровой экономике и телеработе Омаром бин Султаном Аль Оламом.

"Наши предприниматели должны быть среди мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта, а ОАЭ - одна из ведущих в мире стран в этой сфере", - сказала Силиня после встречи с министром.

Как отметила премьер, искусственный интеллект является самой актуальной на данный момент технологией для стимулирования экономического роста и конкурентоспособности страны, и Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с ОАЭ и в академическом секторе, и в предпринимательстве. "Нам также интересен обмен опытом с целью повышения эффективности госуправления путем применения возможностей новых технологий", - сказала Силиня.

Как сообщила советник премьера, министр ОАЭ по искусственному интеллекту интересовался достижениями Латвии в сфере технологий, в частности, 5G и 6G, а также развитием квантовых и медицинских технологий. В ходе дискуссии с участием латвийских предпринимателей Силиня ознакомила министра с актуальной ситуацией в технологической отрасли Евросоюза. Стороны также обсудили взаимный интерес к более тесному сотрудничеству в сфере новых технологий в долгосрочной перспективе.

Во время встречи обсуждались возможности сотрудничества и в связи с планами создания в Латвии Центра искусственного интеллекта. В декабре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о Центре искусственного интеллекта с целью использования этой технологии для повышения конкурентоспособности страны. Вскоре законопроект будет рассматриваться в окончательном чтении в Сейме, отметила Лидере.

"Латвия - это страна с развитой цифровой сферой, и есть много областей, где мы являемся лидерами в Европе и даже в мире", - заявила Силиня. Она отметила, что технологии стремительно развиваются, и при использовании искусственного интеллекта Латвия, как и другие страны, должна быстрыми шагами идти вперед, чтобы увеличивать продуктивность и повышать конкурентоспособность экспорта.

Премьер вместе с делегацией предпринимателей находится с визитом в ОАЭ с 10 по 12 февраля.

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