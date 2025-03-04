Латвия торжественно встретит Зилбалодиса и его Оскар

"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса был номинирован также в категории "Лучший иностранный фильм".

"Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус".