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Латвийские хоккеисты проиграли сборной Финляндии — 1:2

© LETA 17 мая, 2025 16:17

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В субботу, 17 мая, латвийская хоккейная сборная в Стокгольме на чемпионате мира в своем пятом матче с результатом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) проиграла сборной Финляндии.

Единственный гол финнам забил Родриго Аболс, для которого этот матч стал первым на чемпионате.

Лучшим игроком у латышей признан Рудольф Балцерс, у финнов - вратарь Юусе Сарос, отразивший 34 броска из 35. Финны 23 раза совершали броски по воротам, которые защищал Кристерс Гудлевскис.

В течение первого периода счет в игре оставался ничейным, несмотря на активные атаки латвийских хоккеистов. Первый гол забили финны на 8-й минуте второго периода, удачный бросок совершил Юусо Пярссинен.

Ближе к середине третьего периода латвийские хоккеисты захватили инициативу, но удержать ее не удалось. После удачного паса финны удвоили счет - это удалось Микко Лехтонену.

Когда до начала основного времени игры оставалось 5 минут, благодаря Аболсу Латвии удалось отыграть один гол - 1:2. За две с половиной минут до финального сигнала у латышей была возможность играть в большинстве, но сравнять счет латвийская сборная так и не смогла.

В подгруппе А лидирует Швеция, у которой 15 очков за 5 матчей, на втором месте Канада - у нее 12 очков за 4 игры, на третьем Финляндия - 11 очков за 5 игр. Далее идут Словакия (7 очков, 4 игры), Латвия (6 очков, 5 игр) и Австрия (5 очков, 4 игры). У Франции - 1 очко за 5 игр, у Словении нет ни одного очка.

В этой подгруппе в субботу еще состоятся матчи Швеция - Франция в 17:20 и Канада - Словакия в 21:20.

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