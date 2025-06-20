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Курица, свинина, говядина: каждый кусок тает во рту!

Новости партнеров Редакция PRESS 20 июня, 2025 15:52

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Как подготовить мясо для шашлыка? Известный шеф-повар Гатис Лаува предлагает попробовать три аппетитных маринада на основе… соков Gutta: это очень вкусно!

«Правильно подобранный маринад для хорошего блюда на гриле очень важен, он помогает раскрыть естественный вкус мяса, делает его нежным и сочным, чтобы еда была не только вкусной, но и с особым акцентом», — убежден гуру гастрономии.

Гатис Лаува предлагает авторские маринады, приготовленные с использованием соков Gutta, которые придают каждому виду мяса особый характер — естественную сладость и свежесть, что отлично подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола Яновой ночи.

1. Яблочный маринад для свинины

Сочетание кисло-сладкого вкуса яблочного сока и насыщенности соевого соуса делает свинину нежной, ароматной и действительно сочной. Этот маринад особенно хорошо подойдет для свиных ребрышек или шейной корейки.

Необходимо:

— 8 ст. л. яблочного сока Gutta

— 4 ст. л. соевого соуса

— 4 ст. л. меда

— 2 ст. л. лимонного сока

— ½ ч. л. чесночного порошка

—  ¼ ч. л. горчичного порошка.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Все ингредиенты тщательно перемешать в миске. Положить мясо в маринад и оставить на 4-12 часов. Идеально замариновать утром, чтобы вечером жарить на гриле.

2. Апельсиновый маринад для куриных бедрышек

Этот маринад сочетает в себе мягкий вкус апельсинового сока с ароматами средиземноморских трав, создавая свежий и летний букет вкусов. Подходит для куриных бедрышек или крылышек.

Необходимо:

— 6 ст. л. апельсинового сока Gutta (примерно 1 стакан)

— 8 ст. л. соевого соуса

— 2 ст. л. оливкового масла

— 1 ст. л. сушеного розмарина

— 2 ч. л. сушеного орегано

— 1 ч. л. чесночного порошка

— соль по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Все смешать, и замариновать куриные бедрышки минимум на 4 часа, а еще лучше — на 12-14 часов. Этот маринад также прекрасно подходит для запекания в духовке.

3. Быстрый ананасовый маринад для говядины

Этот кисло-сладкий маринад с ананасовым соком Gutta и нотками вустерширского соуса идеально подойдет для быстрых и сочных блюд на гриле. Особенно хорош для говядины.

Необходимо:

— 11 ст. л. ананасового сока Gutta

— 3 ст. л. вустерширского соуса

— 2 ст. л. коричневого сахара

— соль по вкусу.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Все смешать, залить мясо маринадом и оставить настояться всего на 1-2 часа. Ананасовый сок помогает быстро размягчить говядину, сохраняя ее яркий вкус.

Выбираем соус для летнего угощения

Чтобы сделать летнее угощение еще вкуснее и ярче, стоит обратиться к широкому ассортименту кетчупов и соусов Spilva — они качественные, латвийские, проверенные!

Важно, что на предприятии Spilva томатные соусы готовят из высококачественных томатов. Все продукты без консервантов. Соусы — в стеклянных бутылках, не содержат консервантов и в них большая доля именно помидоров.

(*) Гриль с характером: кетчуп Spilva Pikantais — для настоящих Яновых мужей

Этот соус придаст мясу приятную пикантность — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенные, выразительные вкусы и... классику!

СОВЕТ: смешайте этот кетчуп с медом и горчицей — получится отличная глазурь для ребрышек или свиного шашлыка! Оставьте мясо мариноваться минимум на 4 часа — и оно после жарки получится потрясающим.

Сыр и кетчуп Spilva Saldais — все будут в восторге от такого сочетания!

Традиционный Янов сыр прекрасно сочетается с легкими сладковатыми акцентами — попробуйте подать его с кетчупом Saldais, который обладает нежной томатной сладостью с оттенками вкуса меда, что все вместе очень выгодно подчеркивает солоноватость сыра.

ИДЕЯ: слегка подрумяньте сыр на гриле (лучше в фольге), а перед подачей добавьте к нему ложечку сладкого кетчупа — это оценят даже дети!

Куриные крылышки, пропитанные соусом Spilva Klasiskais — это нежность, тающая во рту

Куриные крылышки или бедрышки, замаринованные с кетчупом Spilva  Klasiskais, — беспроигрышный вариант для семейной трапезы. Этот кетчуп отличается сбалансированным вкусом — не слишком острый, не слишком сладкий, идеально подходит для запекания на гриле.

Рецепт прост. Ингредиенты:

— 4 ст. л. кетчупа

— 2 ст. л. соевого соуса

— 1 ч. л. чесночного порошка (или натертый чесночок)

— 1 ст. л. оливкового масла.

Смешайте все вместе, замаринуйте курицу минимум на 2 часа и запекайте на гриле или в духовке. Отличная закуска для праздничной вечеринки и просто летних посиделок с друзьями.

СОВЕТ: обжарьте сосиски на гриле, положите их в мягкие булочки с хрустящими огурчиками и овощами — дети будут в восторге!

Овощное ассорти с трио соусов Spilva — чтобы и вегетарианцы праздновали вкусно!

Приготовленные на гриле овощи (цуккини, сладкий перец, баклажан) станут еще вкуснее, если подать их с тремя соусами Spilva:

1. Spilva Tzatziki — для свежести и легкости;

2. Spilva с чесноком — для пикантности;

3. Spilva Chili — для любителей остренького.

СОВЕТ: поставьте три соуса в маленьких пиалах рядом с овощной тарелкой — и каждый участник пикника найдет себе лучший вкус по душе.

И в завершение:

в редакционном опросе на звание лучшего кетчупа сезона победил Spilva Šašliku tomātu mērce ! Приготовлен без консервантов из сертифицированных томатов. Вкус — сбалансированный, в нашем понимании — идеален для шашлыков.

Положите его в рюкзак!

Подготовила:

Мила ЛИТТ

Больше рецептов ищите в Интернете на spilva.lv/receptes.

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